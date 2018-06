Por Hugo Laveen

Houston, TX. Muchas personas experimentan dolor muscular después de una intensa sesión de gimnasio, pero el entrenamiento de un adolescente de Texas lo llevó al hospital con un problema que pone en riesgo la vida.

Jared Shamburger, de 17 años, consiguió una nueva membresía para el gimnasio con su familia. Su padre y su hermano mayor han estado levantando pesas durante años.

Sintió la necesidad de esforzarse para “alcanzarlos”, dijo. Pero después de un intenso ejercicio de brazos la semana pasada, el dolor y la hinchazón no desaparecieron. “Fue muy doloroso”, dijo Jared Shamburger el miércoles. “Todo dolía. Me dolía al tacto. Estaba hinchado”.

Judy Shamburger, la madre de Jared, buscó los síntomas en línea. Ella dijo que sabe que a veces puede causar más daño que beneficio, pero esta vez valió la pena.

“La madre oso se apoderó de mí y llamé al pediatra y le dije: realmente creo que mi hijo tiene rabdo”, dijo.

Ella tenía razón, y su hijo estuvo hospitalizado durante cinco días con rabdomiólisis. Puede ser causado por muchas cosas, incluyendo lesiones, infecciones y golpear el gimnasio demasiado fuerte.

Causa un colapso del tejido muscular, liberando una proteína dañina en la sangre y posiblemente dañando los riñones.

“En casos extremos, también puede causar la muerte”, dijo Jared Shamburger.

Se espera que Jared se recupere por completo. Dijo que planea volver al gimnasio pronto, pero su familia espera que otros se den cuenta de que el dolor muscular, la debilidad y la hinchazón severa después del ejercicio intenso pueden justificar un viaje al médico.

“Si él no lo hubiera captado, si no me lo hubiese dicho, si hubiésemos salido de la ciudad por el camino, no puedo ni imaginar, y no quiero, lo que podría haber pasado”, dijo Judy Shamburger.

La rabdomiolisis también puede ser causada por una caída o un accidente automovilístico. También puede ser el resultado de una infección viral o bacteriana.

El diagnóstico y el tratamiento a tiempo pueden conducir a un tratamiento exitoso.