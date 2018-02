Por Hugo Laveen

Parkland, FL. Un huérfano de 19 años con un pasado problemático y un rifle AR-15 fue acusado de 17 cargos de asesinato premeditado el jueves por la mañana después de ser interrogado durante horas por autoridades estatales y federales tras el peor tiroteo en una escuela en los Estados Unidos en cinco años.

Catorce sobrevivientes heridos fueron hospitalizados y 17 cuerpos fueron recuperados del interior y alrededor de Marjory Stoneman Douglas High School.

Justo antes de que comenzara el tiroteo, algunos estudiantes pensaron que iban a tener otro simulacro de incendio.

Tal ejercicio los había obligado a abandonar sus aulas horas antes. Entonces, cuando sonó la alarma el miércoles por la tarde poco antes de que fueran despedidos, una vez más salieron a los pasillos.

Es entonces cuando la policía dice que Nikolas Cruz, equipado con una máscara de gas, granadas de humo y múltiples cargadores de municiones, abrió fuego con un arma semiautomática, matando a 17 personas y enviando a cientos de estudiantes a huir a las calles.

Fue el tiroteo escolar más letal de la nación desde que un pistolero atacó una escuela primaria en Newtown, Connecticut, hace más de cinco años.

“Nuestro distrito está en un tremendo estado de dolor y tristeza”, dijo Robert Runcie, superintendente del distrito escolar en Parkland, a una hora en coche al norte de Miami.”Es un día horrible para nosotros”.

Las autoridades no ofrecieron detalles inmediatos sobre Cruz o su posible motivo, excepto para decir que había sido expulsado de la escuela secundaria, que tiene alrededor de 3.000 estudiantes. Los estudiantes que lo conocieron describieron a un adolescente volátil cuyo comportamiento extraño había causado que otros terminaran la amistad con él.

La madre de Cruz, Lynda Cruz, murió de neumonía el 1 de noviembre auxiliada por vecinos, amigos y familiares, según el Sun Sentinel. Cruz y su esposo, quien murió de un ataque al corazón hace varios años, adoptaron a Nikolas y su hermano biológico, Zachary, después de que la pareja se mudara de Long Island en Nueva York al condado de Broward.

Los niños fueron dejados al cuidado de un amigo de la familia después de la muerte de su madre, dijo su familiar Barbara Kumbatovich, de Long Island.

Infeliz allí, Nikolas Cruz pidió mudarse con la familia de un amigo en el noroeste de Broward. La familia estuvo de acuerdo y Cruz se mudó alrededor de Acción de Gracias. Según el abogado de la familia, que no los identificó, sabían que Cruz era dueño del AR-15 pero lo obligaron a guardarlo encerrado en un armario. Él sí tenía la llave, sin embargo.

Jim Lewis dijo que la familia está devastada y que no veía venir esto. Están cooperando con las autoridades, dijo.

Victoria Olvera, una joven de 17 años en la escuela, dijo que Cruz fue expulsado el año pasado porque se peleó con el nuevo novio de su ex novia. Ella dijo que había sido abusivo con su novia. “Creo que todos tenían en mente si alguien iba a hacerlo, iba a ser él”, dijo.

Cruz fue arrestado sin pelear una hora después del tiroteo en un barrio residencial a una milla de distancia. Tenía varias revistas de municiones, dijeron las autoridades. “Es catastrófico. Realmente no hay palabras”, dijo el sheriff del condado de Broward, Scott Israel.

Padres frenéticos corrieron a la escuela para encontrar miembros del equipo SWAT y ambulancias que rodeaban el enorme campus y trabajadores de emergencia que parecían estar tratando a los heridos en las aceras. Los estudiantes que no habían corrido comenzaron a salir en una línea de un solo archivo con sus manos sobre sus cabezas mientras los oficiales los instaban a evacuar rápidamente.

Al escuchar un fuerte golpe mientras el tirador disparaba, muchos de los estudiantes dentro se escondieron debajo de escritorios o en armarios, y cerraron puertas con barricadas.

“Estábamos en la esquina, lejos de las ventanas”, dijo el estudiante de primer año Max Charles, quien dijo haber escuchado cinco disparos. “La maestra cerró la puerta y apagó la luz. Pensé que tal vez podría morir o algo así”.

Cuando salía del edificio, vio a cuatro estudiantes muertos y un maestro muerto. Dijo que se sintió aliviado cuando finalmente encontró a su madre. “Estaba feliz de estar vivo”, dijo Max. “Ella estaba llorando cuando me vio”.

Noah Parness, un joven de 17 años, dijo que él y los demás estudiantes salieron tranquilamente a sus áreas de simulacro de incendio cuando de repente escuchó sonidos de estallido. “Vimos a un grupo de maestros corriendo por la escalera, y luego todos cambiaron y comenzaron a correr”, dijo Parness. “Salté una valla”.

La mayoría de las víctimas mortales se encontraban dentro del edificio, aunque algunas víctimas fueron encontradas muertas afuera, dijo el alguacil.

El senador Bill Nelson le dijo que Cruz había tirado de la alarma de incendios “para que los niños salieran de las aulas al pasillo”. “Y allí comenzó la carnicería”, dijo Nelson, quien dijo que había sido informado por el FBI.

La escena era una reminiscencia del ataque de Newtown, que conmocionó incluso a un país adormecido por la regularidad de los tiroteos escolares. El asalto del 14 de diciembre de 2012 en la escuela primaria Sandy Hook mató a 26 personas: 20 estudiantes de primer grado y seis miembros del personal. El pistolero de 20 años, que también disparó fatalmente a su madre en su cama, se suicidó.

No mucho después del ataque del miércoles en Florida, Michael Nembhard estaba sentado en su garaje en un callejón sin salida cuando vio a un hombre joven con una camisa color burdeos caminando por la calle. En un instante, un patrullero se detuvo y los oficiales saltaron con las armas desenfundadas.

“Todo lo que escuché fue ‘¡Ponte en tierra! ¡Ponte en tierra!'”, Dijo Nembhard. Él dijo que Cruz hizo lo que le dijeron. La escuela debía estar cerrada por el resto de la semana.