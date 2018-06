Por Hugo Laveen

Glendale, AZ. Un adolescente de Glendale que fue accidentalmente baleado por un amigo mientras los dos jugaban con una pistola está en estado de coma, según sus familiares.

Los médicos que atienden a Oscar Torres Jr. no han sido capaces de detectar la actividad cerebral y pronto podrían quitarle el soporte vital a la adolescente, dijo la tía del niño, Sevannah Aranda.

Aranda dijo que Oscar recientemente cumplió 14 años; La policía de Glendale dijo el martes que el chico tenía 13 años.

“Nos quedan unas 12 horas con él. Eso es todo”, dijo Aranda entre lágrimas. “Nunca podremos volver a verlo. Tiene tanta familia que no podrá abrazarlo. No podrá besarlo ni decirle nada más. Por lo tanto, ahora está lastimando a todos”.

Los investigadores dijeron que el adolescente estaba visitando el departamento de un vecino cerca de la avenida 68 y Bethany Home Road. El niño y un amigo de 13 años estaban “jugando” con una pistola cuando el arma disparó accidentalmente poco después de la medianoche del martes.

Los detectives dicen que la madre de la amiga estaba en otra habitación. Los investigadores encontraron varias armas no aseguradas en el hogar, que según dijeron pertenecían a la mujer y a su novio.

La policía planea recomendar cargos contra la mujer no identificada y el niño de 13 años que estaba manejando el arma.

“La madre es la adulta aquí. Las armas eran suyas. Por lo tanto, creo que la justicia debe ser llevada a ella más que a los niños”, dijo Aranda.