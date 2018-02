Por Hugo Laveen

Anthem, AZ. Para evitar un posible tiroteo, a los estudiantes se les dice: “Si ves algo, di algo”. Una familia del área de Phoenix dice que su hijo hizo exactamente eso y que ha sido intimidado por ello.

Todo comenzó con un mensaje de Snapchat a última hora de la noche hecho al hijo de James Hanford por otro estudiante, amenazando con suicidarse. “Mi hijo, siendo el niño de buen corazón que es, trató de convencerlo”, dijo Hanford.

A la mañana siguiente, Hanford dice que los mensajes continuaron. Esta vez dieron miedo. “En realidad, recibieron otro Snapchat del niño con un video de él cargando armas y poniéndolas en una bolsa. Y él dijo: “Voy a dispararme a primera hora, y luego voy a matarte”, dijo el padre.

El hijo de Hanford fue a los administradores. El distrito llamó a las autoridades y dice que el estudiante en cuestión fue detenido en minutos. No se encontraron armas y el estudiante afirmó que era solo una broma.

El hijo de Hanford no fue el único en recibir este mensaje y reportarlo a la escuela. Hanford dice que el estudiante luego tomó represalias, sabiendo que su hijo estaba entre los que lo entregaron. “Se metió en el chat grupal y difundió estos salvajes rumores de que mi hijo trató de decirle que se suicidara”, dijo Hanford.

Él dice que al día siguiente en la escuela, su hijo fue intimidado. “Mi hijo terminó siendo llamado soplón, terminó teniendo que defenderse casi todo el día”, dijo Hanford. “Abuchearon a mi hijo y lo trataron tan mal que tuvo que irse y sentarse en la sala de teatro y no pudo comer su almuerzo”.

El acoso incluso se volvió físico. Hanford dice que su hijo finalmente tomó represalias y escribió. “Lo que me duele y me parte el corazón es que las mismas personas que [sic] protegió, (y) ni siquiera las conocía a todas, son las mismas personas que [sic] arremetieron contra él y lo llamaron Snitch y le dijo que estaba equivocado por ir y decir que esto sucedió “.

Hanford dice que su hijo no ha regresado a la escuela desde entonces. El Distrito Escolar de Deer Valley dice que si alguna vez hay un problema con la intimidación, los padres deben informar a los administradores lo que está sucediendo para que puedan investigar.

En este caso, dice que el distrito dice que no se ha presentado ninguna queja formal, pero añadió que Hanford sí solicitó una reunión con el director para el martes por la mañana. “Deberían existir algunas cosas que empoderen a los estudiantes, que empoderen [sic] al personal, que faculte a la administración, que empodere [sic] al distrito”, dijo Hanford.

El distrito no puede comentar sobre qué castigo recibió el estudiante que hizo la amenaza, y también dice que si un alumno presenta un aviso sobre una amenaza, su nombre se mantendrá en el anonimato.