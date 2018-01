Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ. La policía de Phoenix está investigando después de que una niña de 17 años escapó de un intento de secuestro el miércoles por la tarde.

La policía dice que estaba trotando cerca de la calle 60 y Cactus Road cuando un hombre se le acercó. Ella le dijo a los oficiales que después de una breve conversación, el hombre trató de agarrarla.

La niña pudo liberarse y huir. La policía registró el área pero no encontró al hombre. Se le describe como un hombre blanco de unos 50 años con cabello y vello facial. La policía dice que llevaba una sudadera y pantalones grises y azules.

Se cree que está en un camión Chevy azul oscuro con pintura descolorida o astillada.

La niña no resultó herida. Su madre habló en un noticiario televisivo del Canal 3, local: “no podría estar aquí con nosotros en este momento”, dijo la mujer, que no quería mostrar su rostro frente a la cámara, sobre su hija. “Que esto podría haber terminado en un escenario muy diferente”.

La mujer le dijo a la periodista Maria Hechanova que su hija está conmocionada, pero está bien.

La policía lanzó un volante con un boceto del sospechoso la mañana siguiente. “Esté atento a esta persona porque tengo miedo de que vuelva a atacar y de que la situación de otra persona no sea tan afortunada como en la que nos encontramos actualmente”, dijo la madre de la adolescente.

El Distrito Escolar Unificado Paradise Valley envió una carta advirtiendo a los padres sobre el intento de secuestro.

26 de enero de 2018

Estimadas familias de DSMS:

Esta carta es para informarle sobre un incidente de peligro extraño que ocurrió en la comunidad. Estamos enviando la carta para crear conciencia y proporcionarle información. El incidente ya ha sido denunciado al departamento de policía.

El 24 de enero, una niña de 17 años informó al Departamento de Policía de Phoenix que un hombre intentó agarrarla mientras ella estaba trotando. El incidente tuvo lugar después de las 4 pm en las cercanías de 60th Street y Cactus Road. La víctima le dijo a la policía que tuvo una breve conversación con el hombre antes de intentar agarrarla. Ella pudo liberarse y escapar.

Se dice que el hombre tiene más de 50 años, pelo blanco y vello facial, y fue acompañado por otro hombre que conducía un camión Chevy azul oscuro.

Ayuda a mantener a tu hijo seguro. Recuérdales estar alerta cuando caminen hacia y desde la escuela, que caminen con un amigo o grupo cuando sea posible y no acercarse al automóvil de un desconocido o aceptar un viaje de alguien que no conocen bien, gritar y correr si alguien intenta agarrarlos, e informar de cualquier incidente a sus padres, a su maestro o a un oficial de policía tan pronto como puedan.

La seguridad de nuestros estudiantes siempre es nuestra más alta prioridad. Alentaremos prácticas seguras a todos los estudiantes antes de la campana esta tarde. Si observa comportamiento sospechoso en su vecindario, no se acerque a la persona; llame a Crime Stop al 602-262-6151.

Sinceramente,

Derek Hummert, Director de escuela.

Cualquier persona con información debe llamar al Departamento de Policía de Phoenix.