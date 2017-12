Por Hugo Laveen

Wittmann, AZ. Mientras que muchas personas quedan atrapadas en los regalos durante las celebraciones navideñas, un adolescente de Valley quiere un regalo que no se puede encontrar debajo del árbol.

Es algo que muchos de nosotros damos por sentado: la capacidad de caminar. “Si pudiera preguntarle a Santa Claus por eso, definitivamente, con seguridad”, dijo Colton McMurdie, de 18 años.

A Colton le encanta jugar al fútbol, al béisbol y al hockey junto con el equipo roping y la pesca. Él nunca deja de moverse, pero el 25 de marzo de 2017, todo cambió. Colton conducía a su casa en 211th Avenue y Joy Ranch Road en Wittmann cuando se le reventó una rueda trasera.

“Cuando su neumático explotó, se fue al costado de la carretera. Había una acumulación de restos del desierto que le evitó caer hasta el final “, dijo Aaron McMurdie, padre de Colton.

El Toyota 4Runner de Colton dio la vuelta 10 veces durante el accidente. Fue expulsado de su vehículo a aproximadamente 70 millas por hora.

“Su amigo estaba bastante histérico por teléfono. Escuché el automóvil y escuché que Colton y yo sabíamos lo que pasó “, dijo Tara McMurdie, la madre de Colton.

Los médicos llevaron a Colton al Phoenix Children’s Hospital donde el Dr. Justin Lee trabajó como cirujano traumatólogo esa noche. “Fue una de esas lesiones, no vamos a esperar hasta el día siguiente”, dijo Lee.

Colton no podía mover sus piernas con la pierna izquierda recibiendo el golpe más grande, pero eso no era todo. “Tuvo una combinación de una lesión en la médula espinal y una lesión vascular y tuvo una lesión aórtica”, dijo Lee.

Después de casi una docena de cirugías y dos meses en el hospital, Colton abandonó PCH. El personal, junto con su padre paramédico, se sorprendieron de que Colton hubiera llegado al hospital, para empezar. “Te lo diré sin rodeos, es un milagro. Ni siquiera entiendo cómo sobrevivió a esto. He visto accidentes como este varias veces y la gente no vive este trauma “, dijo Aaron.

Nueve meses después, Colton aún está parcialmente paralizado de la cintura para abajo y vive una nueva normal en cuatro ruedas. En lugar de ir a la práctica deportiva después de la escuela, Colton pasa sus tardes en Guidry Physical Therapy en Surprise. “Es bastante fuerte de la cintura para arriba”, dijo Kyle Guidry, fisioterapeuta de Colton.

Guidry trabaja con Colton en la recuperación de la fuerza física junto con la rehabilitación de sus piernas y espalda y trabajando en la memoria muscular. “Cuando comenzamos esto, incluso 20 libras, no podía presionar”, dijo Guidry mientras trabajaba con Colton.

Colton sabe que tiene un largo camino por delante, pero ha recorrido un largo camino especialmente en los últimos meses. “Su pierna derecha es obviamente más fuerte que su pierna izquierda con el trauma en su pierna izquierda, pero su pierna izquierda ahora es probablemente donde estaba su pierna derecha cuando comenzamos”, dijo Guidry.

El objetivo de Colton es cruzar el escenario en la graduación de su escuela secundaria en la primavera. “No tengo dudas de que volverá a caminar. Cuándo será eso o cuáles serán las circunstancias, no lo sabemos, pero sé que nunca se dará por vencido “, dijo Aaron.

Al final, Colton sabe que los pasos más importantes que ha dado este año no tienen nada que ver con su movilidad. “Solo mi perspectiva de la vida, es muy diferente”, dijo Colton mientras se limpiaba una lágrima de la cara.

Este adolescente de 6 pies y 4 pulgadas ha aprendido que no tienes que pararte para ser más grande en la vida. “No creo que las piernas sean lo que define a la gente. Creo que definitivamente me hizo ver que es tu personalidad y la forma en que tratas a las personas “, dijo Colton.