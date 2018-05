Por Hugo Laveen

Gilbert, AZ. La Oficina del Sheriff del Condado de Maricopa está investigando después de que un automóvil lleno de adolescentes estuvo involucrado en un accidente de vuelco después de huir de la policía de Gilbert el sábado por la mañana temprano.

De acuerdo con el sargento Joaquín Enríquez, el Departamento de Policía de Gilbert había respondido a un llamado por daños criminales alrededor de las 4:45 a.m. donde los adolescentes manejaban en un parque y cancha de básquetbol cerca de las calles Higley y Queen Creek.

Enríquez dijo que Gilbert PD intentó detener el vehículo pero el vehículo huyó. Los oficiales de Gilbert no persiguieron el vehículo.

Aproximadamente 10 minutos después, a las 4:55 am, MCSO recibió una llamada para un accidente de volcamiento cerca de Power Road y Santan Loop 202.

Enríquez dijo que los investigadores determinaron que el vehículo que rodó fue el mismo vehículo que huyó de la policía de Gilbert.

Testigos dijeron que el vehículo rojo conducía hacia el norte en Power Road a alta velocidad. Cuando el automóvil rojo ingresó en la intersección, los testigos dijeron que cortaron un vehículo que giraba a la izquierda en Power Road, lo que provocó que el automóvil rojo se volcara, expulsando a los cinco pasajeros adolescentes.

Tres de los pasajeros están en condición grave y los otros dos tienen lesiones menores. Los ocupantes adolescentes tienen edades comprendidas entre los 15 y los 18 años.

El conductor del otro vehículo también sufrió heridas leves.

Enríquez dijo que todavía se desconoce si el deterioro fue un factor en el accidente, pero los detectives están buscando la velocidad como uno de los factores.