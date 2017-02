Por Hugo Laveen

Laveen, AZ.— Un adolescente de 16 años fue encontrado herido en una casa en Laveen la noche del viernes. Según la oficina del Sheriff del condado de Maricopa, el adolescente fue declarado muerto en la escena.

La víctima y otro adolescente, un niño de 15 años, aparentemente estaban solos cuando ocurrió el incidente. Los adolescentes estaban relacionados, pero no eran hermanos.

El joven de 15 años está siendo interrogado sobre lo que sucedió exactamente.

La casa está ubicada cerca de la 46th Avenue y Dusty Lane.

Las circunstancias del tiroteo aún no se conocen.

Todavía no está claro quién llamó al 911, pero MCSO dijo que varias llamadas prevenían sobre disparos de arma de fuego.