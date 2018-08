Por Hugo Laveen

Graves quemaduras sufrió un niño de 15 años de Indianapolis, debido al llamado ‘desafío de agua caliente’. El “desafío” consiste en alguien que bebe agua hirviendo a través de una pajita o que vierte el agua sobre ellos.

La semana pasada, Kyland Clark dice que él y un amigo estaban buscando el desafío en YouTube cuando decidieron bromear entre sí. Mientras Kyland estaba durmiendo, dice que un amigo le echó agua encima como una broma. “Y luego miré hacia abajo a mi cofre. Mi piel simplemente se cayó de mi pecho, y luego me miré en el espejo y me cayó la piel aquí y en la cara “, dijo Kyland.

La broma provocó que Kyland sufriera quemaduras de segundo grado en la espalda, el pecho y la cara. Tuvo que permanecer en el hospital durante una semana mientras recibía tratamiento.

Los médicos de IU Health dicen que están comenzando a ver más de estos llamados desafíos de Internet para atraer a la gente a la sala de emergencias. “Está sugiriendo a las personas que pueden intentarlo y que no les hará daño, pero si lo sufrirán, puedo garantizarlo”, dijo el Dr. Ed Bartkus.

Bartkus dice que es posible que las personas que hacen el desafío puedan terminar con una desfiguración permanente debido a quemaduras en el cuerpo o quemaduras en las vías respiratorias que podrían causar la muerte. Un niño de 8 años murió en Florida después de intentar el desafío. “Si tus amigos te dicen que hagas esto, no son buenos amigos”, dijo.

Se espera que Kyland se cure de sus heridas y los médicos dicen que su pigmento debería regresar en unos meses. Él comienza la escuela la próxima semana, pero su madre dice que, por ahora, el plan es que se quede en casa y se concentre en la curación.