Por Hugo Laveen

El Departamento de Transporte de Arizona está pidiendo a los conductores que planeen con anticipación este fin de semana contemplando cierres y restricciones de carriles en el Oeste del Valle.

Los conductores pueden esperar cierres o restricciones de carriles a lo largo de partes de la carretera Interestatal 10 al oeste del Loop 101 en el Oeste del Valle este fin de semana, mientras que ADOT hace algunas mejoras en el pavimento o bien a lo largo de la carretera.

Los conductores deben considerar rutas alternativas y permitir tiempo de viaje adicional mientras que las siguientes restricciones de la I-10 o cerca del Loop 303 se están llevando a cabo:

Interestatal 10 carriles al Oeste: se estrechó a un carril entre Sarival Avenue y Perryville Road de 1 am a 10 am el sábado (9 de septiembre) para la eliminación de barreras y pavimentación asfáltica de goma. La I-10 en dirección oeste en la rampa de Citrus Road y fuera de la rampa en Perryville Road estará cerrada. Consejo: Por favor permita tiempo de viaje extra y considere rutas alternativas.

Interestatal 10 carriles al Oeste: se cierra entre Dysart Road y Estrella Parkway de 5 am a 1 pm el domingo (10 de septiembre) para el trabajo de mejora de pavimentos. También se cierra la I-10 en dirección oeste en Avondale Boulevard. Consejo: Espere retrasos pesados. Considere la posibilidad de salir antes del cierre y el uso de rutas alternas hacia el oeste, incluyendo McDowell Road o Van Buren Street. El tráfico hacia el oeste que sale en Dysart Road también puede desviarse a McDowell o Van Buren y volver a entrar en la I-10 en Estrella Parkway. Por favor considere un tiempo extra de viaje.

La rampa de la I-10 que va hacia el oeste al norte del Loop 303 cerrará de 9 am a 3 pm el viernes (8 de septiembre) y de 1 am a 10 pm el sábado (9 de septiembre) para la pavimentación asfáltica de caucho. Consejo: Acceda en dirección norte al Loop 303, saliendo hacia el oeste por la I-10 en Sarival Avenue y usando el camino McDowell hacia el oeste y el Cotton Lane hacia el norte y el este hacia Thomas Road hacia el Loop 303 en la rampa.

La rampa con sentido al sur del Loop 303 hacia el oeste de la I-10 cerrará desde las 10 pm del viernes hasta la 1 pm del domingo (10 de septiembre) para la pavimentación asfáltica de caucho. DESVÍO: Acceda al oeste de la I-10 saliendo hacia el sur en dirección al Loop 303 en Thomas Road y usando Southbound Cotton Lane, hacia el oeste de McDowell Road y hacia el sur de Citrus Road hasta la I-10 en la rampa. NOTA: Esta rampa también estará cerrada el viernes de 10 pm a 5 am (8 de septiembre).

El I-10 en dirección este se estrechó a tres carriles cerca de Loop 303 de 5 am a 10 pm el domingo (10 de septiembre) para pavimentación asfáltica de caucho. Consejo: Por favor, permita un tiempo de viaje extra, tenga cuidado y esté preparado para unirse con seguridad cuando se acerque a la zona de trabajo. NOTA: La I-10 en dirección este también se redujo a tres carriles cerca de Loop 303 de 10 pm del viernes a 3 am el sábado (9 de septiembre).