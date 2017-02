Por Hugo Laveen

Los proyectos de mejora requerirán cierres o restricciones de carriles a lo largo de las autopistas de Phoenix este fin de semana (del 10 al 13 de febrero), según el Departamento de Transporte de Arizona. Los conductores deben considerar rutas alternativas, tener precaución y permitir un tiempo de viaje adicional mientras se planifican las siguientes restricciones:

Interestatal 10 (rumbo Oeste) cerró entre las avenidas 51 y 75 desde las 10 pm del viernes hasta las 5 am del lunes (13 de febrero) para la configuración de la zona de trabajo relacionada con el futuro intercambio de South Mountain Freeway. También se cerraron las rampas de I-10 en dirección oeste en las avenidas 35 y 43. Espere mucho tráfico. Por favor considere las rutas alternativas, incluyendo el Loop 101 hacia el oeste / hacia el sur (Agua Fria Freeway) al oeste de la I-17 en el norte de Phoenix. Nota: El I-10 en dirección este será cerrado en la misma área el próximo fin de semana (del 17 al 20 de febrero). Por favor planee con anticipación.

El circuito Eastbound Loop 202 (Red Mountain Freeway) cerrará entre I-10 y 44th Street de 4 am a 7 pm el sábado (11 de febrero) para el striping de carriles. Todas las rampas de la I-10 hasta el bucle de circunvalación este, cerrado. La rampa de la ruta State Route 51 hacia el este hacia el este del loop 202 estará abierta, pero los conductores deben salir en la calle 32. Considere las rutas alternativas incluyendo la I-10 a la ruta estatal 143 hacia el norte para alcanzar el Loop hacia el este 202.

La US 60 (Superstition Freeway) se cierran entre Gilbert Road y Val Vista Drive desde las 10 pm del viernes hasta las 9 am del sábado (11 de febrero) para la instalación del detector de flujo de tráfico. También se cerraron los US 60 en las rampas de Mesa y Stapley. Considere la posibilidad de salir hacia el este de EE.UU. 60 antes del cierre y el uso de Baseline Road o Southern Avenue a Val Vista Drive.

La US 60 (Superstition Freeway) cerrará en Stapley Drive desde las 10 pm del sábado hasta las 9 am del domingo (12 de febrero) para la instalación del sensor de flujo de tráfico. Las rampas al este de la US 60 en el Country Club y Mesa estar´án cerradas. El tráfico de los EE. UU. En dirección este 60 se desviará a lo largo de las rampas de acceso y rampas en Mesa Drive. Considere salir antes del cierre y usar rutas locales.

La Interestatal 10 en dirección este se cerrará entre la calle 48 y Broadway Road desde las 9 pm del domingo hasta las 5 am del lunes (13 de febrero) para la instalación del sensor de flujo de tráfico. También se cierra la I-10 en dirección este en las calles 32 y 40. Considere las rutas alternativas incluyendo el Loop 202 hacia el este (Red Mountain Freeway) hasta Loop 101 (Price Freeway) y Loop 202 (Santan Freeway) hacia el este para conectarse con la I-10.

La autopista interestatal 17 de Northbound se estrechará a un carril entre la avenida 19 y la calle de Adams de 10 PM viernes a 5 PM el domingo (12 de febrero) para la construcción. Considere rutas alternas incluyendo la Interestatal 10 hacia el oeste a través del túnel hacia el norte I-17 en el intercambio de la Pila.

La US 60 (Grand Avenue) cerrará en Loop 101 desde las 9 pm del viernes hasta las 5 am del lunes (13 de febrero) para mejorar el puente New River. Considere rutas alternas o desvíos que incluyen Thunderbird Road, Peoria Avenue y 99th Avenue.