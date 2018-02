Por Hugo Laveen

Flagstaff, AZ. ¿Tiene planes de ir al norte del estado este fin de semana? Asegúrese de asignar tiempo adicional para viajar en condiciones de invierno y no se estacione a lo largo de las carreteras.

El Departamento de Transporte de Arizona ha colocado letreros entre las millas 220 y 229 de la US 120 al noroeste de Flagstaff, advirtiendo a los conductores que no se estacionen en la orilla del camino a menos que sea una emergencia.

Cuando se está estacionado al costado de la carretera, no solo tiene mayor riesgo de ser golpeado por otro conductor, también existe la posibilidad de que los vehículos de emergencia y las quitanieves necesiten usar esa área.

Los ocho mejores recordatorios de seguridad para un invierno agradable en Flagstaff:

1 Prepárese: Viaje con las necesidades de clima frío, incluyendo mucho gas en el tanque, teléfono celular completamente cargado, suministro de agua potable, linterna y baterías adicionales. Asegúrese de empacar mantas, bufandas, bocadillos y medicamentos.

2 La seguridad es lo primero: reduzca la velocidad, solo parquee en áreas designadas, no se estacione a lo largo de las carreteras, y permita tiempo adicional debido a las condiciones de la carretera o retrasos en los viajes.

3 Respete la propiedad pública y privada: no bloquee las entradas de automóviles, las entradas o salidas, use los baños antes de llegar al área de la nieve y juegue en las áreas designadas aprobadas como se muestra en el mapa oficial de la nieve.

4 No deje rastro: asegúrese de llevar su basura y todos los artículos para la nieve a su vehículo para su almacenamiento, reciclaje o recolección de residuos.

5 Tenga un plan alternativo: Flagstaff ofrece numerosas actividades para la familia en interiores y al aire libre. Pase por el Centro de Visitantes de Flagstaff para un itinerario personalizado

6 Pase la noche: el clima es impredecible y las condiciones pueden cambiar rápidamente. Estacione en el lado prudente si planea pasar la noche. Hay muchos hoteles familiares y que aceptan mascotas en Flagstaff.

7 Use la línea de información de invierno, la webcam y el mapa de recreación de invierno (adjunto): 1-844-256-SNOW y descargue el mapa de recreación de invierno gratis disponible en www.flagstaffarizona.org o el Flagstaff Visitor Center (1 Historic East Route 66). El Centro de Visitantes de Flagstaff está abierto los lunes, de 8:00 am a 5:00 pm, los domingos de 9:00 am a 4:00 pm. La línea directa de información de invierno, 1-844-256-SNOW, se actualizará diariamente durante la temporada a medida que cambien las condiciones. las áreas de recreación experimentan cambios operacionales. El mapa de Snowplay es producto de una colaboración entre varias agencias entre la Ciudad de Flagstaff, el Condado de Coconino, el Departamento de Transporte de Arizona, el Bosque Nacional Coconino, residentes y más. Use la webcam de Flagstaff CVB para ver el estado del tiempo en el centro de Flagstaff en tiempo real, visite www.flagstaffarizona.org/webcam

8 No hay estacionamiento en el corredor de la autopista 180. Se impondrán citaciones y remolque a cualquier vehículo que se detenga o se estacione en la carretera.