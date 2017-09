Por Hugo Laveen

Varios adultos y niños fueron trasladados a hospitales locales luego de un accidente en Phoenix el viernes por la mañana.

El accidente ocurrió en la carretera Interestatal 10, cerca de la Avenida 19 e involucró un U-Haul, que estaba remolcando un automóvil de pasajeros dorado, y un sedán negro, dijo el Departamento de Seguridad Pública de Arizona.

El sedán negro se dirigía hacia el este en los carriles hacia el oeste en I-10 alrededor de las 3:30 am cuando chocó con el U-Haul.

El U-Haul terminó encima del vehículo que corría en sentido equivocado, habiendo tenido que requerirse la asistencia de paramédicos para rescatar a los lesionados.

El accidente involucró a tres adultos y cuatro niños, dijo DPS.

Raúl García con DPS dijo que el sedán negro estaba siendo conducido por una hembra y que tenía dos niños en edad de asiento en el asiento trasero. El U-Haul fue conducido por un varón, una mujer y dos niños entre ellos. Todas sus edades son actualmente desconocidas.

El conductor de la vía errónea está en condiciones críticas pero estables. Las otras lesiones sufridas en la colisión no parecen ser mortales en este momento.

El choque bloqueó el carril HOV en la I-10 hacia el oeste durante varias horas mientras el DPS investigaba el accidente.

García dijo que el deterioro no ha sido descartado, y que en la mayoría de los incidentes por conducción en sentido equivocado, implican deterioro.