Por Hugo Laveen

El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido de nuevo una advertencia de calor excesivo para el área metropolitana de Phoenix y las ciudades de los alrededores, la segunda advertencia en las últimas semanas.

La oleada de calor con la que inició el verano y la temporada de monzones, alcanzó los 119 grados y la advertencia de calor excesivo se mantuvo varios días.

La nueva oleada de calor, ahora anunciada, será más corta y menos extrema en un par de grados.

La advertencia entró en vigor a las 10 de la mañana del miércoles 5 de Julio y se extiende hasta el viernes por la noche.

El Meteorólogo April Warnecke dice que el mercurio subirá a 113 el miércoles y a casi 116 el viernes.

“Una advertencia de calor excesivo se emite dentro de las 12 horas de la aparición de condiciones de calor extremadamente peligrosas”, de acuerdo con la página del Servicio Meteorológico Nacional acerca de los relojes de calor y las advertencias de calor.

“La regla general para esta advertencia es cuando se espera que la temperatura máxima del índice de calor sea de 105 grados o más durante al menos dos días y la temperatura del aire nocturno no caiga por debajo de 75 grados; sin embargo, estos criterios varían en todo el país, especialmente para áreas que no están acostumbradas a condiciones extremas de calor. Si no toma precauciones inmediatamente cuando las condiciones son extremas, puede enfermarse gravemente o incluso morir”.

“El índice de calor, también conocido como la temperatura aparente, es la temperatura que siente al cuerpo humano cuando la humedad relativa se combina con la temperatura del aire. Un calor seco”, explica el NWS en Weather.gov.

“Cuando el cuerpo se calienta demasiado, empieza a transpirar o a sudar para enfriarse”, explica el NWS en su desglose del índice de calor. “Si la transpiración no es capaz de evaporarse, el cuerpo no puede regular su temperatura. … Cuando el contenido de humedad atmosférica (es decir, la humedad relativa) es alto, la velocidad de transpiración del cuerpo disminuye. En otras palabras, el cuerpo humano se siente más caliente en condiciones húmedas. Lo contrario es cierto cuando la humedad relativa disminuye porque la tasa de transpiración aumenta.”

Síntomas de deshidratación de leve a moderada

Boca seca o pegajosa, fatiga y letargo, disminución de la producción de orina, piel seca, dolor de cabeza, estreñimiento y mareo.

Síntomas de deshidratación severa

Sed extrema, irritabilidad y confusión, boca muy seca, falta de sudoración, poca o ninguna micción, ojos hundidos, piel seca que ha perdido su elasticidad, presión arterial baja, latidos rápidos, respiración rápida, delirio o inconsciencia (en los peores casos).

El calor es el asesino relacionado con el clima No. 1 en Arizona y los Estados Unidos, según Will Humble, director de la División de Políticas de Salud y Evaluación de Programas del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Arizona. El calor mata a más personas que tornados, huracanes, inundaciones e incendios forestales, combinados.

“Es difícil tomar una foto del calor por lo que obtiene menos atención que las cosas como inundaciones, rayos, huracanes y tormentas tropicales”, dijo Humble, ex director del Departamento de Servicios de Salud de Arizona. “El calor de Arizona es mucho más que una molestia, es peligroso y letal”.

Si usted va a estar fuera y sobre en el calor – ya sea para el trabajo o jugar – hay varias cosas que hay que hacer.

Asegúrese…

Hidratese antes de salir, tener por lo menos 16-32 onzas de agua por cada hora que va a estar fuera, tenga su teléfono celular y asegúrese de que está cargado en caso de que necesite ayuda, tome descansos para refrescarse, adentro si usted puede, use colores claros y ropa suelta, use un sombrero o use un paraguas, use protector solar para proteger su piel, y tendrá que volver a aplicarla si va a nadar o sudar.

Qué hacer cuando se produce una enfermedad relacionada con el calor

Mueva a la persona a un lugar más frío, quitar o aflojar la ropa ajustada, aplicar toallas frescas y húmedas, déle pequeños sorbos de agua fría; No dejes que él o ella beba demasiado rápido, si usted sospecha de golpe de calor llame al 911 inmediatamente.

Para el enfriamiento rápido, aplique hielo o paquetes fríos envueltos en paño a las muñecas, los tobillos, la ingle, el cuello y las axilas.