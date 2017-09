Por Hugo Laveen

Washington, DC. El presidente Donald Trump dijo el jueves que estaba “bastante cerca” de un acuerdo con los líderes del Congreso para preservar la protección de cientos de miles de jóvenes inmigrantes que viven ilegalmente en Estados Unidos y declaró que los líderes republicanos estaban “muy a bordo”.

Pero Trump, hablando con periodistas antes de examinar los daños causados por huracanes en la Florida, rechazó a los líderes demócratas que afirmaron que había un acuerdo sobre la iniciativa Acción Diferida por Llegadas de la Niñez (DACA). También dijo que su muralla prometida a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México “vendría más tarde”, pero que tendría que suceder pronto.

“Estamos trabajando en un plan sujeto a controles fronterizos masivos, estamos trabajando en un plan para DACA, la gente quiere que eso suceda”, dijo Trump. Agregó: “Creo que estamos bastante cerca, pero tenemos que conseguir una seguridad fronteriza masiva”.

Después de aterrizar en Florida, declaró repetidamente: “Si no tenemos un muro, no estamos haciendo nada”.

Trump, en una serie de tweets en la madrugada, discutió la caracterización de una cena privada de la Casa Blanca el miércoles por la noche por sus invitados, el senador Chuck Schumer de Nueva York y la representante Nancy Pelosi de California, líder de los demócratas en el Capitolio. Trump dijo que no había un acuerdo, a pesar de una declaración de Pelosi y Schumer anunciando un acuerdo amplio.

En el piso del Senado el jueves por la mañana, Schumer insistió en que ambas partes estuvieron de acuerdo y no hubo ninguna disputa. “Si escuchas los comentarios del presidente esta mañana … está claro que lo que Líder Pelosi y yo hicimos anoche fue exactamente exacto”, dijo Schumer. “Hemos llegado a un acuerdo sobre este tema, tenemos que trabajar en los detalles y trabajar juntos en un paquete de seguridad fronteriza con la Casa Blanca y conseguir que DACA se presente rápidamente”.

De hecho, ante la feroz represión de legisladores conservadores y medios de comunicación como Breitbart, dirigida por el ex asesor de Trump, Steve Bannon, la Casa Blanca parecía centrada más en dar forma a la presentación del acuerdo que en negarlo rotundamente. “De ninguna manera se llegó a ningún acuerdo nunca”, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Lindsay Walters, a periodistas a bordo de Air Force One mientras el presidente viajaba a Florida. “Esto es algo en lo que el Congreso necesita trabajar”.

Pero Breitbart ya estaba etiquetando a Trump “Amnesty Don”. “El gobierno de Trump no discutirá la amnistía”, dijo Walters. El presidente quiere “un camino responsable hacia adelante en la reforma migratoria, que podría incluir la ciudadanía legal durante un período de tiempo, pero de ninguna manera esta Casa Blanca discutirá la amnistía”, dijo, aunque la mayoría de los conservadores considerarían ” de tiempo “para cumplir con la definición de amnistía.

El principal representante de la Cámara de Representantes en materia de inmigración, el republicano Steve King, de Iowa, se dirigió a Trump por Twitter, escribiendo que si los informes eran verdaderos, “la base de Trump fue destruida, destruida, irreparable y desilusionada. ”

Schumer y Pelosi dijeron en un comunicado que los detalles sobre la seguridad fronteriza deben ser negociados, que ambas partes acordaron que “el muro no sería parte de este acuerdo” y que Trump dijo que perseguiría el muro más tarde.

Y poco después, Trump apareció para confirmar ese enfoque. “La pared vendrá más tarde, ahora estamos renovando grandes secciones de muros, secciones masivas, lo que hace que sea nuevo”, dijo a los periodistas antes de su viaje a la Florida.

También dijo que los líderes republicanos del Congreso, el presidente de la Cámara Paul Ryan de Wisconsin y el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, de Kentucky, apoyaron su enfoque en el programa de inmigración. “Ryan y McConnell están de acuerdo con nosotros en DACA”, dijo Trump, agregando que había hablado con ellos por teléfono.

Ryan, mientras tanto, se mostró inflexible después de hablar con Trump y el jefe de gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, de que no se había llegado a un acuerdo. “El presidente no estaba negociando un acuerdo anoche, el presidente hablaba con los líderes demócratas para obtener sus puntos de vista”, dijo a los periodistas en el Capitolio.