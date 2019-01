Al menos 50 armas de grueso calibre desaparecidas; disuelve Sheriff el grupo Posse

Gabriel Limón

Tras encontrar que al menos 50 armas de grueso calibre han desaparecido de la Oficina del Sheriff del Condado de Maricopa (MCSO, por sus siglas en inglés) el alguacil Paul Penzone fustigó la negligencia de la anterior administración y anunció el cese temporal del grupo de voluntarios (Posse) de la corporación.

Penzone dijo que no hay indicios de que cualquier de esas armas haya desaparecido desde que asumió el cargo, y fustigó a la anterior administración por no mantener un registro de todas armas.

“Es inaceptable que cualquier agencia de aplicación de la ley sea tan negligente como para no mantener registros precisos y permitir que las armas se distribuyan sin supervisión ni responsabilidad”, dijo Penzone.

Entre las armas perdidas y presumiblemente robadas, se encuentran 29 totalmente automáticas, 20 escopetas de cañón corto y1 rifle de cañón corto, según determinó una auditoría realizada por la Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas (ATF) que sigue en curso.

El caso salió a la luz en octubre del año pasado, cuando en un tiroteo en el I-17, se encontraron dos armas robadas al MCSO en el vehículo del sospechoso y Penzone poco después anunció que el departamento sabía que tenía 29 armas de fuego extraviadas; el registro federal le mostró que eran muchas más.

“Estamos hablando de armas de grueso calibre que solamente las agencias del orden deberían tener y de una forma completamente registrada, debemos ser responsables y al final del día vamos a recuperarlas todas”, añadió.

Como parte de ese esfuerzo, Penzone anunció que se ha llamado a todos los quienes han trabajado para el MCSO a reportar y retornar si tienen en su poder armas que pudieran no haber tomadas sin registro.

Igualmente llamó al grupo Posse a entregar el armamento que se les pudo haber concesionado para su labor de apoyo y para tal efecto, lo disolvió temporalmente, al encontrarse también fallas en la evaluación integrantes que no cumplieron con todos los requisitos.

De los 235 miembros registrados del grupo Posse, sólo 4 aprobaron todos los procesos como: Prueba de fondo, historial personal, prueba de polígrafo, examen psicológico, análisis de orina y prueba de manejo de armas de fuego.

El MCSO también entrega armas a sus miembros calificados del grupo Posse, aunque para Penzone, los motivos fueron más políticos.

“Hubo un impulso para aumentar el número del grupo por parte de la administración anterior, en mi opinión, por la percepción de mostrar una cierta expansión de la fuerza de aplicación de la ley, aunque en mi opinión estaba más motivado políticamente”, dijo Penzone.

“En la prisa por hacerlo, tenemos muchos hombres y mujeres a quienes se les otorgó el privilegio de entrar al grupo Posse, y no es que no lo merezcan, pero no se mantuvo una norma para asegurarse de que habían pasado por este proceso”, dijo el agregó.

El Sheriff dijo que la suspensión del Posse es temporal y que todos tendrán la oportunidad de completar sus calificaciones y regresar, aunque otras áreas de la del grupo no se verán afectadas, como las operaciones de búsqueda y rescate.

Paul Penzone señaló que a medida que transcurre el tiempo se encuentran más fallas de la administración de Joe Arpaio, quien se mantuvo durante más de dos décadas al frente del MCSO.

“Buscamos recuperar la confianza de la comunidad y en solo dos años hemos tenido que lidiar con cortes y pago de demandas que nos quitan muchos recursos que deberían ir a la seguridad y cada vez que surgen nuevos problemas como éstos, parece que todavía quedan muchos esqueletos en el clóset”, finalizó Penzone.

PIE DE FOTO:

Paul Penzone, reconoció que al menos 50 armas de grueso calibre “desaparecieron” del MCSO durante la era Arpaio.