Por Hugo Laveen

Queen Creek, AZ. Un agente de bienes raíces de Queen Creek fue arrestado después de que la policía dijo que usó sus credenciales para robar al menos cinco casas diferentes en East Valley.

La policía dijo que Paul John Stolarik programaría una proyección para las casas que estaban en venta a través del Servicio de listado múltiple. (MLS)

El hombre de 35 años obtendría la llave de la caja fuerte de la casa y luego robaría piezas de joyas caras de los dormitorios principales, según documentos judiciales. No hubo entrada forzada.

Stolarik no se llevaría todas las joyas “con la esperanza de que las joyas robadas no se noten inmediatamente”, según documentos judiciales.

El MO fue el mismo para cinco hogares en Chandler, Mesa y Gilbert, dijo la policía.

Cuatro de los robos ocurrieron en diciembre de 2017, mientras que el quinto ocurrió en agosto de 2016.

Stolarik fue fichado por cinco cargos de robo en segundo grado.