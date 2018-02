Roy Ammerman golpeó por lo menos seis veces con el puño cerrado a un inmigrante en la cabeza mientras estaba en el suelo esposado. El policía se enfrenta a cinco años de libertad condicional.

Estatal

Tucson, Arizona. – Un agente de la Patrulla Fronteriza se declaró culpable de golpear repetidamente a un inmigrante que estaba tirado en el suelo y esposado en un incidente ocurrido en 2014 cerca de Nogales, Arizona.

Roy Ammerman enfrenta cinco años de libertad condicional luego de declararse culpable de un cargo menor por la privación de derechos, señala un acuerdo presentado en la Corte Federal de Tucson.

El pasado 30 de julio de 2014, Ammerman patrullaba con otro agente cerca de Nogales, Arizona, cuando los operadores de cámara detectaron a dos personas cruzando ilegalmente la frontera con México, según el periódico Arizona Daily Star.

Uno de los inmigrantes regresó corriendo a México, mientras el otro, no identificado en los documentos, fue arrestado por el agente, cerca de la carretera internacional al oeste de Nogales.

El agente que realizó el arresto sufrió una lesión en la pierna y a través del radio pidió refuerzos.

Ammerman llegó a la escena del arresto, en el lugar estaban otros tres agentes, el acusado salió de su patrulla, pasó junto al agente herido y se acercó al inmigrante.

Esta persona fue esposada y tirada al piso boca abajo, de acuerdo a los documento él no se resistió al arresto. Dos agentes estaban junto a él cuando Ammerman se acercó y lo golpeó con el puño cerrado al menos seis veces en el lado derecho de la cabeza y la cara.

Los otros agentes intervinieron, pero el acusado golpeó nuevamente al inmigrante con el puño cerrado.

Amerman, quien fue contratado por la Patrulla Fronteriza en 2006, recibió capacitación sobre el uso de fuerza, señala el documento.

El acusado aceptó reunciar a la agencia federal después de una audiencia de sentencia el 16 de mayo de 2017 y no buscar empleo en ninguna agencia de la ley durante cinco años, indica el acuerdo de culpabilidad.

Ammerman acordó someterse a una evaluación de salud mental y participar en los programas de detección y concientización sobre el manejo del enojo.