Por Leonardo Reichel

Nathan Sutherland, el sospechoso arrestado por asalto sexual de una paciente vulnerable en el Centro de Atención Médica a largo plazo, Hacienda Healthcare hizo su primera comparecencia ante la corte, el miércoles.

Por la mañana, en una conferencia de prensa, el jefe de la policía de Phoenix, Jeri Williams, y la alcaldesa de Phoenix, Thelda Williams, anunciaron que el sospechoso de 36 años, había sido arrestado el martes, por cargos de agresión sexual.

La jefe Williams dijo que Sutherland, un enfermero práctico con licencia en Hacienda HealthCare, era responsable de brindar atención a la víctima en el momento en que ocurrió el asalto sexual.

Los cargos provienen de la investigación en la instalación después de que una mujer que originalmente se informó que se encontraba en estado vegetativo dio a luz a fines del mes pasado. Desde entonces, la familia ha aclarado que no está en estado vegetativo pero que tiene “discapacidades intelectuales significativas como resultado de las crisis muy tempranas en su infancia”.

El miércoles, durante su breve comparecencia, un juez ordenó que fuera retenido con una fianza de solo $500,000 en efectivo, cumpliendo con la solicitud del estado.

El estado solicitó una prueba de VIH, pero el juez dictaminó que no era posible en este momento.

Según los abogados de Sutherland, no tiene antecedentes previos y ha vivido en Arizona desde 1993. Dicen que no hay pruebas en este caso además del ADN. Sus abogados están pidiendo su propia prueba de ADN independiente.

La próxima fecha de corte en Sutherland está programada para el 30 de enero a las 8:30 de la mañana.

Inmediatamente después de la comparecencia ante el tribunal de Sutherland el miércoles, los abogados de la familia de la víctima emitieron la siguiente declaración:

“La familia y yo somos conscientes del reciente arresto de un empleado de Hacienda por el Departamento de Policía de Phoenix. En este momento, ni la familia ni yo queremos comentar más sobre este asunto”.

Luego del anuncio del arresto de Sutherland el viernes por la mañana, Hacienda HealthCare emitió esta declaración: ¨Todos los miembros de la organización de Hacienda tienen problemas más allá de las palabras para pensar que una enfermera práctica con licencia podría ser capaz de dañar seriamente a un paciente. Una vez más, ofrecemos una disculpa y enviamos nuestras más sinceras condolencias al cliente y su familia, a la comunidad ya nuestros socios de la agencia en todos los niveles.

Nathan Sutherland, quien tenía una licencia de enfermería práctica en el estado actual de Arizona y que se había sometido a una exhaustiva verificación de antecedentes en el momento de la contratación, fue despedido de Hacienda en el momento en que nuestro equipo de líderes se enteró de su arresto. Como lo hemos hecho desde los primeros minutos de esta investigación policial, el equipo de Hacienda continuará cooperando con los investigadores de múltiples agencias en todas las formas posibles.

Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para garantizar la justicia en este caso¨.

El Sargento Tommy Thompson, de la policía de Phoenix, dijo que Sutherland estaba relacionado con el caso a través del ADN. El martes 22 de enero, los investigadores determinaron que el ADN de Sutherland coincidía con el bebé, dijo Thompson. Sutherland fue ingresado en la cárcel por un cargo de agresión sexual y otro por abuso de adultos vulnerables.