Por Hugo Laveen

Kingman, AZ. El alcalde de Kingman está defendiendo su ciudad después de que en el programa “¿Quién es América?” de Sacha Baron Cohen, aparecieron algunos lugareños de Kingman haciendo comentarios racistas.

Mónica Gates fue a CNN el viernes y dijo que no podía creer lo que vio cuando vio el video. “Cuando lo miré por primera vez, quedé completamente conmocionada, consternada y disgustada por lo que vi”, dijo Gates.

En el clip, Cohen está disfrazado cuando le dice a un grupo de personas en una habitación que una nueva mezquita está llegando a Kingman. Dijo que sería la mezquita más grande fuera de Medio Oriente.

“Trae musulmanes, tendremos problemas”, dijo un hombre en el video. “Soy un racista. Soy un racista hacia los (sic) musulmanes”.

Otro dijo que no quería a los musulmanes en su ciudad.

El video ha puesto a Kingman en el punto de mira nacional con el estereotipo de que la ciudad de alrededor de 30,000 está llena de racistas. “Somos una comunidad diversa, acogedora y comprensiva”, dijo Gates.

Según el Censo de los Estados Unidos, Kingman tiene un 88 por ciento de blancos y un 11.6 por ciento de hispanos o latinos.

Gates ha hecho un gran esfuerzo mediático para luchar contra la caracterización “desleal” y está tratando de dejar las cosas claras sobre su ciudad. “Me parece muy ofensivo que este comediante, como se llama a sí mismo, intente crear humor a expensas de una comunidad trabajadora y muy acogedora”, dijo Gates.

Ella le dijo a otros medios de comunicación que no cree que el sketch de “¿Quién es América?” haya sido filmado en Kingman.

Gates también dijo que Kingman ya tiene una mezquita y la llamó una gran instalación. Ella quiere que la gente sepa que está trabajando en la educación de las personas en su ciudad trabajando con las escuelas y creando un consejo interreligioso.