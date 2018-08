Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ.- Las tasas de vacunación en Arizona disminuyen año tras año, y hemos alcanzado un nivel crítico. El Departamento de Servicios de Salud de Arizona siempre quiere tener una tasa de vacunación del 95 por ciento entre los niños de la escuela. Según los datos más recientes que salieron del condado de Maricopa, esa tasa ha caído por debajo del 94 por ciento.

“Lo que eso significa es que hemos perdido la inmunidad de nuestra comunidad en el condado de Maricopa”, explicó la Dra. Rebecca Sunenshine, vocera del Departamento de Salud Pública del Condado de Maricopa. “Entonces, si recibimos un solo caso de sarampión u otra enfermedad prevenible con vacunas, se extenderá de manera eficiente en todas nuestras escuelas “.

Las noticias empeoran para personas como Nathaniel Molina, un niño de 11 años con un raro cáncer llamado sarcoma de Ewing. Él está recibiendo quimioterapia. Debido a eso, los médicos están sosteniendo sus inyecciones de refuerzo para MMR, tétanos y algunas otras enfermedades durante todo un año.

“Casi todos nuestros pacientes en esta clínica están inmunodeprimidos; sus sistemas inmunes simplemente no funcionan normalmente. Por lo tanto, no pueden beneficiarse directamente de las vacunas “, dijo la Dra. Cathy Lee-Miller, hematóloga-oncóloga pediátrica del Phoenix Children’s Hospital.

La madre de Nathaniel, Lori, siempre ha vacunado a sus hijos, pero dejó las decisiones personales de otras personas sobre el asunto. El diagnóstico de Nathaniel ha cambiado la forma en que ella piensa al respecto.

“En mi opinión, fue una elección personal y ahora está afectando a mi hijo en esa escuela”, dijo. “Quiero decir, es una elección de la comunidad”.

Los niños como Nathaniel confían en las vacunas de otras personas para mantenerlos a salvo a través de lo que se llama “inmunidad colectiva”, lo que significa que incluso los no vacunados estarían protegidos de una enfermedad si hubiera una tasa de vacunación del 95 por ciento.

Si ocurriera un brote de una enfermedad prevenible por vacuna, los niños que no estén vacunados por algún motivo se mantendrían fuera de la escuela por un mínimo de 21 días.

Aunque su pronóstico se ve bien, la mamá de Nathaniel desea saber si alguien en su clase voluntariamente no fue vacunado.

“Da miedo. Me pregunto y no sé, creo que es parte de eso”, dijo Lori. “Es frustrante que parezca que no vacunar se basa en información mitológica”.

A pesar de lo que dice la ciencia sobre las vacunas, Arizona es uno de los estados donde es más fácil para los padres obtener exenciones a las vacunas requeridas por la ley estatal. Todo lo que tienen que hacer es firmar una “renuncia de creencia personal”.

Muchas personas firman dichas exenciones debido a estudios que afirman que las vacunas causan autismo. Esos estudios han sido desacreditados.