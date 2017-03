Una prueba cuidadosa puede determinar si necesita evitar los anacardos, las nueces u otros, según un estudio.

SALUD

Tener una alergia a un tipo de fruto seco no condena necesariamente a que se eviten todos los frutos secos de por vida, según un estudio reciente.

De hecho, más de la mitad de las personas que son alérgicas a un tipo de nuez de árbol no tuvieron una reacción a otras nueces de árbol, reportaron los investigadores. Las nueces de árbol incluyen las almendras, las nueces de Brasil, los pistachos, los anacardos, las nueces y las avellanas.

Es interesante indicar que los científicos también descubrieron que casi ninguna persona de las que tenían alergia al cacahuate tenía alergia a las nueces de árbol. Los cacahuates en realidad son legumbres, no frutos secos.

Aunque usted haya dado positivo en una prueba en la piel o de sangre, eso no le convierte automáticamente en un alérgico, especialmente si nunca ha comido esa nuez de árbol, explicaron los investigadores.

En lugar de eso, las personas alérgicas deberían realizar lo que se llama un desafío alimentario oral, afirmaron los investigadores. En dicho desafío, se come una cantidad cada vez mayor de un alimento del que se sospecha que provocará una reacción alérgica en unas horas y se está bajo la observación de un alergólogo para medir su reacción.

Un desafío alimentario es mucho más preciso que las pruebas de sangre y en la piel, indicaron los científicos.

“Los hallazgos muestran que hay un margen más amplio de error de lo que previamente se pensaba [con las pruebas de sangre y en la piel]”, comentó el autor del estudio, el Dr. Christopher Couch, alergólogo con base en Phoenix que era becario de alergias/inmunología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Michigan cuando se realizó el estudio.

“Una prueba en la piel y/o de sangre positiva a un fruto seco no siempre indica una verdadera alergia”, señaló.

La alergia a las nueces de árbol es una de las alergias alimentarias más habituales en niños y adultos, y afecta a un estimado de 3 millones de personas en Estados Unidos, según Food Allergy Research and Education, una organización sin fines de lucro que trabaja para aumentar la concienciación y las investigaciones financiadas sobre las alergias alimentarias.

En el estudio, Couch y sus colaboradores examinaron los expedientes médicos de un poco más de 100 personas alérgicas a una sola nuez de árbol y les realizaron pruebas de reacción alérgica a otras nueces de árbol. Los participantes realizaron pruebas de sangre o en la piel y los desafíos alimentarios orales.

A pesar de mostrar una sensibilidad a las nueces de árbol en las pruebas de sangre y en la piel, más del 50 por ciento de las personas que hicieron las pruebas no sufrieron una reacción después del desafío alimentario oral, indicó Couch.

“Las pruebas en la piel y de sangre a los alimentos no son absolutas, y podemos tener falsos positivos”, dijo. “Una prueba alimentaria oral es la prueba más objetiva que tenemos para determinar si una paciente es alérgico, o si son tolerantes a un alimento en particular”.

Los hallazgos aparecen en la edición en línea del 27 de marzo de la revista Annals of Allergy, Asthma and Immunology.

Los alergólogos dijeron que los hallazgos confirman lo que estudios anteriores ya habían mostrado.

“No es sorprendente”, dijo el Dr. Jonathan Spergel, jefe de la sección de alergias del Hospital Pediátrico de Filadelfia. “Hace tiempo que lo sabemos”.

Spergel, que publicó un hallazgo parecido el año pasado, dijo que espera que a medida que más estudios acaban con el mito de que ser alérgico a un tipo de fruto seco hace que se descarte el consumo de todos los frutos secos, las personas añadirán más de estos alimentos saludables a sus dietas.

“Lo que las personas con una alergia a una nuez de árbol deben recordar”, dijo Spergel, “es que cuando compren frutos secos deben tener cuidado con no comprarlos mezclados. Eso solo aumentaría el problema”.