Por Hugo Laveen

Como parte de la Semana de Protección al Consumidor de Arizona, que se celebra del 5 al 11 de marzo, el Procurador General Mark Brnovich publicó una lista de las principales querellas de Fraude al Consumidor que se recibieron en el estado durante el año 2016.

La Oficina del Procurador General recibió más de 15,000 quejas presentadas por el público y recuperó más de $3,9 millones de dólares para los consumidores de Arizona en el año mencionado.

“Los estafadores están constantemente creando nuevos esquemas para robar dinero a los arizonenses que trabajan duro”, dijo el Procurador General Mark Brnovich. “La educación es la clave para protegerse a sí mismo ya sus seres queridos”.

La Semana de Protección al Consumidor de Arizona se lleva a cabo conjuntamente con la Semana Nacional de Protección al Consumidor, una campaña nacional dirigida a la protección de los consumidores y de lucha contra el fraude.

2016 Principales quejas contra el fraude al consumidor de AZ :

1. Ventas, reparaciones y alquileres de vehículos de motor.

2. Estafas de telemercadeo.

3. Hipotecas y Servicios Inmobiliarios.

4. Servicio de Internet y Teléfonos Celulares.

5. Ventas en línea.

5 Señales de advertencia de una estafa:

a)La oferta parece demasiado buena para ser verdad

Si parece demasiado bueno para ser verdad, lo más probable es que sea un fraude. Los ejemplos incluyen una herencia que le dejó a un pariente desconocido, o la concesión de una subvención que usted no solicitó. Cualquier gran premio que resulte sospechoso, puede ser un fraude, a menos que usted pueda comprobar su autenticidad.

2. Quieren información privada

En cualquier momento que alguien intente obtener su número de cuenta bancaria, número de seguro social u otra información confidencial, debe estar automáticamente en alerta. No dé información personal.

3. Le piden que envíe dinero

¡No lo haga! Es una estafa. Los estafadores prefieren métodos de pago que no se pueden rastrear como transferencias electrónicas.

4. Solicitudes de honorarios

Nunca pague tarifas o impuestos por adelantado a menos que esté 100% seguro de que no es una estafa. Es ilegal que alguien requiera un pago inicial antes de financiar un préstamo o de pagar un premio de sorteo.

5. Presión

Los estafadores a menudo presionan a sus víctimas y les piden que paguen de inmediato o pierdan la oportunidad.

Para obtener más consejos sobre la protección al consumidor, visite el sitio web de la Oficina del Procurador General de Arizona en www.azag.gov.

Si cree que ha sido víctima de fraude al consumidor, comuníquese con la Oficina del Procurador General en Phoenix al (602) 542-5763, en Tucson al (520) 628-6504, o fuera de las áreas metropolitanas al (800) 352-8431 .

El personal bilingüe de protección al consumidor está disponible para ayudarle.

Los consumidores también pueden presentar quejas en línea visitando el sitio web del Procurador General en https://www.azag.gov/complaints/consumer .