En estos negocios trabaja un alto porcentaje de inmigrantes

Nacional

La oficina de Servicios de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) aumentó las auditorías en todos los negocios de todos los sectores, a fin de descartar que estén contratando a inmigrantes sin permiso para laborar en los Estados Unidos.

“Se espera que todas las industrias, independientemente de su tamaño, ubicación y tipo, cumplan con la ley“, advirtió Derek N. Benner, director asociado en funciones del área de investigaciones especiales de ICE (HSI).

Ante ello, la Alianza de Hospitalidad de la Ciudad de Nueva York, una asociación de membresía que representa a restaurantes, bares, salones, hoteles, entre otros miembros de la industria, alertó a sus miembros, a quienes ofreció consejos sobre las inspecciones al Formulario I-9, las cuales pueden aplicar a cualquier negocio en los Estados Unidos.

¿Qué deben hacer los empleadores para enfrentar este aumento de redadas?

Llamar a su abogado de inmigración de inmediato. El período para responder a ICE es corto y es fundamental que los documentos de respuesta a la notificación estén bien organizados y presentados de la mejor manera posible.

NO enviar documentos a ICE sin buscar el consejo de un abogado.

NO consentir una inspección inmediata si los agentes se presentan sin previo aviso. Tienes hasta tres días para responder / enviar documentos.

NO presente más de lo que se solicita (como I-9 caducados para exempleados, registros de nómina que enumeran empleados no sujetos a la inspección, etc.)

NO permita que los agentes tomen los registros originales sin permitirle tomar copias.

NO permita que los oficiales hablen con empleados o funcionario de la compañía antes de llamar a su abogado.

Si los agentes del Departamento de Trabajo se presentan a una inspección sin aviso, rechacen la revisión. Notificarán a USCIS / ICE de ese proceso.

NO se asuste y trate de corregir o reparar sus registros sin la ayuda de un abogado de inmigración calificado. Las correcciones realizadas o los nuevos I-9 después de la emisión de un NOI no son aceptados por ICE, y pueden crear una apariencia de mala fe.

La organización sugiere a los empleadores realizar auditorías privadas, a fin de detectar fallas previamente a las revisiones de ICE, pero destacan que deberán realizarse con un profesiona de inmigración calificado.

“Este tipo de auditoría periódica no solo puede descubrir problemas a tiempo para ser corregidos antes de la imposición de sanciones, sino que también puede demostrar los esfuerzos de buena fe del empleador”, agregó la organización.