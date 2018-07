Las nuevas políticas aplicarían para solicitantes de “green card” o ciudadanía

Tal parece que para el gobierno del presidente Donald Trump ser pobre merece un castigo, debido a que las nuevas políticas para restringir beneficios a inmigrantes contempla varios aspectos, pero el más preocupante es calificar a las personas como una “carga pública”.

Si esa misma política se aplicara todos los estadounidenses, nativos e inmigranes, al menos un tercio de la población -es decir más de 100 millones de personas- sería afectada.

A través del memorando PM-602-0163, la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) aplicará siete nuevas condicionantes para rechazar o retirar la Residencia Legal Permanente o la ciudadanía a inmigrantes, entre las que se coloca al mismo nivel a alguien que cometió un crimen o fraude con gente que haya solicitado ayudas federales, como alimentación o salud.

“Esta nueva política unilateral cambiaría radicalmente la inmigración legal, limitando drásticamente la inmigración para las personas que ganan menos de $62,750 al año para una familia de cuatro”, alerta un reporte del Centro Americano para el Progreso, que apunta que a esas personas se les castigará por aplicar a créditos fiscales y servicios médicos, entre otros.

“La propuesta radical de Trump revela un profundo desdén por las generaciones de inmigrantes que han hecho de esta nación lo que es hoy, pero también pone al descubierto la agenda… de impulsar a los ricos a expensas de la gente de la clase trabajadora”, consideró Melissa Boteach, vicepresidenta del Programa de Pobreza y coautora del reporte “El plan migratorio de Trump impone nuevos y radicales retos por ingresos y acceso a la salud”.

El estudio indica que las familias de una sola persona con un ingreso anual de $30,350 dólares o aquellas de hasta cuatro personas con $62,750 dolares anuales entrarían en esa categoría.

Hay condicionantes que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aplicará a estos inmigrantes susceptibles de rechazo de cualquier beneficio migratorio, como no demostrar tener acceso a seguro médico, no tener empleo o estar matriculado como estudiante de tiempo completo o incluso haber recibido ayuda en los últimos seis meses.

El reporte señala que inmigrantes que buscan la “green card” con base en reunión familiar, por ejemplo, serían de los principales afectados y, según las conclusiones, además de reducir la inmigración legal estaría impulsando el arribo de indocumentados.

“Al reducir los canales legales a la reunificación familiar… (el plan) podría aumentar la inmigración indocumentada”, se indica. “(Esto) denegará los servicios a millones de familias inmigrantes y les costará a los gobiernos estatales y locales, a los empleadores, a los proveedores de servicios de salud y los sistemas de educación pública cientos de millones de dólares al año en nuevos costos”.

Los autores ponen énfasis en la discreción total que el DHS otorgará a los oficiales migratorios para calificar “positiva o negativamente” a las personas, aunado a la petición de una fianza para aquellos a quienes “acepte como inmigrantes”.

“Los funcionarios de inmigración tendrían discreción caso por caso para establecer el cantidad de la fianza requerida, pero tendría que ser de al menos $10,000 dólares”, expone el estudio. “Cualquier inmigrante admitido después de proporcionar una fianza requerida perderá la cantidad total de la fianza a la gobierno federal si ellos o los miembros de su familia reciben ‘cualquier ayuda del gobierno’”.

Inmigrantes en riesgo:

Las condicionantes que el DHS aplicarría a los inmigrantes susceptibles de rechazo de cualquier beneficio migratorio son:

Tener una afección médica y no poder mostrar evidencia de no haber sido subsidiado o tener la posibilidad de obtener un seguro de salud no subsidiado.

Recibir actualmente “asistencia del gobierno”.

Haber recibido asistencia del gobierno durante más de seis meses en los últimos 36 meses.

Si actualmente no trabaja o no está matriculado en la escuela a tiempo completo y no tiene empleo historia o posibilidad razonable de empleo futuro.

Programas que serían “maldición”

Aquellos inmigrantes que hayan aplicado a cualquiera de los siguientes programas federales podrían enfrentar problemas para obtener una “green card” o la ciudadanía:

SSI, TANF, GA

Medicaid

Programa Estatal de Seguro de Salud para Niños (SCHIP)

Cualquier “seguro de salud subsidiado por el gobierno” (no explícitamente excluido)

Programa especial de nutrición suplementaria para mujeres, bebés y niños (WIC)

Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria (SNAP)

Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EEUU (HUD)

Programa de Asistencia de Energía para Hogares de Bajos Ingresos (LIHEAP)

Créditos fiscales reembolsables cuando el crédito “excede el impuesto responsabilidad, “incluido el crédito tributario por ingreso del trabajo (EITC), y crédito tributario.