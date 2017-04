Por Hugo Laveen

Algunas personas en Phoenix dicen que están trabajando para poner a los ladrones fuera del negocio, después de ver una serie de comportamientos muy sospechosos.

“La gente tiene una tendencia a creer lo mejor de la gente, así que cuando alguien les dice que están aquí por cierta razón, asumen que están aquí por esa razón”, dijo Eric Cashman. Pero el ex policía dijo que eso no es lo que está sucediendo en su vecindario del noreste de Phoenix, al menos según sus vecinos en la aplicación NextDoor.

“Llegan a la puerta principal, y cuando alguien contesta, les da una razón para estar allí”, dijo Cashman. Dijo que por lo general no pueden producir una tarjeta de visita. Entonces, si nadie contesta, husmean.

“Es cuando van a la parte trasera de la casa y encuentran una manera si pueden entrar con seguridad”, dijo Cashman.

Su casa fue robada en 2013. En ese momento, su vecino vio a alguien tocando su timbre por la mañana. Cuando su hija llegó a casa esa tarde, la casa era un desastre. “La casa estaba completamente destruida mientras miraban a través de cada cajón, abría todos los gabinetes”, dijo Cashman.

Recientemente, sus vecinos publicaron fotos de algunos tipos tocando el timbre, yendo de casa en casa. Si sospecha, llame a la policía.

También tiene un mensaje para cualquier aspirante a ladrones. “Encontrar un buen trabajo y trabajar duro y hacer una vida honesta como todos los demás tenemos que hacer, porque con el tiempo, usted va a ser atrapado”, dijo.