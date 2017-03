Por Hugo Laveen

Maricopa, AZ.— Ya sea que lo admita o no, de un momento a otro, detectamos una trampa de velocidad con mucha anticipación y desaceleramos.

A veces es fácil detectar a un oficial de policía por su unidad marcada, escondido en un intento de atrapar a los conductores que violan los límites de velocidad.

La State Route 347 de la ciudad de Maricopa ha sido un dolor de cabeza desde hace algunos años, por los conductores que no se sujetan a las reglas.

La ciudad ha estado en auge, lo que ha sustancial aumento del tráfico.

Con mucho más tráfico viene conductores más agresivos, speeders y así sucesivamente. También eso ha conducido a algunos accidentes desagradables, incluyendo uno de regreso en diciembre, donde un conductor equivocado causó una acumulación de 12 coches cerca de Riggs Road. Varias personas fueron llevadas al hospital.

La Oficina del Sheriff del Condado de Pinal, junto con varias otras agencias, se unieron para adoptar un enfoque diferente para atrapar a los conductores malos. En lugar de obtener algo parecido a un dulce Corvette como interceptor, decidieron contratar camiones de volteo (dompes).

En primer lugar, no, no los están utilizando como vehículos para perseguir a los conductores. Más bien, los oficiales están escondidos en la espalda y pop y zap sobre los speeders cuando pasan.

En cuatro operaciones usando estos grandes camiones como cubierta, lograron ingresar a 129 conductores por exceso de velocidad. Demostraba tal promesa que el condado de Pinal pudo comenzar a llevar a cabo estas operaciones por lo menos una vez al mes.