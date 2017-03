Los investigadores encuentran que una clase tropical es capaz de escalar hasta liberarse

SALUD

Es necesario que hagan unas trampas mejores para las chinches.

Esa podría ser la conclusión de un nuevo estudio que encontró que algunos tipos de chinches pueden escalar mejor que otros, y salir fácilmente de las trampas.

Los investigadores observaron a una chinche tropical llamada Cimex hemipterus y a una chinche que se encuentra más habitualmente en Estados Unidos llamada Cimex lectularius, y examinaron su capacidad de salir escalando de 4 trampas con fosa y paredes lisas distintas que se hacen en Estados Unidos.

La C. lectularius adulta no pudo escapar de las trampas, pero la C. hemipterus adulta usó las pequeñas almohadillas de sus patas para engancharse a la superficie de la trampa y escalar la pared interior, según el estudio publicado el 15 de marzo en la revista Journal of Economic Entomology.

Los hallazgos tienen “implicaciones profundas en la monitorización y la posible gestión de las infestaciones de chinches”, comentó en un comunicado de prensa de la revista Chow-Yang Lee, coautor del estudio y profesor de entomología en la Universidad de Ciencias de Malasia, en Penang.

La C. lectularius es más común en las regiones templadas, y la C. hemipterus es más común en las regiones tropicales. Pero las dos especies con frecuencia coexisten en regiones como Florida, África, Australia, Japón, Taiwán y el sur de China, indicaron los investigadores.

“Desgraciadamente, debido a su parecido, la mayoría de profesionales de control de plagas no pueden distinguir entre la C. lectularius y la C. hemipterus”, dijo Lee.

“Por tanto, si algunas de las trampas con fosa usadas en este estudio, que por otra parte podrían retener de forma efectiva a la C. lectularius, se usaran para el proceso de monitorización, no podrían retener a la C. hemipterus, lo que podría dar la falsa impresión de que los lugares monitorizados están libres de chinches o tienen una baja tasa de infestación”, explicó Lee.