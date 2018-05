Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ. Después de una huelga de maestros de seis días, la mayoría de los distritos escolares han anunciado planes para reabrir las escuelas el viernes 4 de mayo.

Pero ahora, algunos han comenzado a notificar a los padres y estudiantes sobre si tendrán que agregar horas o días para recuperar los días escolares perdidos.

El Distrito Escolar Primario de Tempe ha anunciado que retrasará su último día del año escolar.

De acuerdo con el sitio web del distrito:

Ampliaremos nuestro calendario escolar para los estudiantes hasta el viernes 1 de junio de 2018, de modo que los estudiantes puedan recuperar el tiempo de instrucción que perdieron y los maestros puedan cumplir con sus obligaciones contractuales.

El 24 de mayo de 2018 será un día normal, no un lanzamiento anticipado de fin de año como se planeó originalmente.

El 1 de junio de 2018 será el último día programado para la liberación anticipada.

La extensión se aplica solo a las escuelas primarias de Tempe.

El Distrito Escolar Unificado de Tempe dice que el año escolar no se extenderá.

El Distrito Escolar de Kyrene decidió extender su último día de clases el 24 de mayo de medio día a un día completo.

“Mis hijos estarán muy emocionados, siento que fue un buen compromiso para los maestros y las familias”, dijo la madre de Kyrene, Shanan Villarreal.

El Distrito Escolar de Kyrene también agregará seis días adicionales de desarrollo profesional para el personal de apoyo y algunos maestros para que puedan recuperar el tiempo perdido durante la huelga.

A diferencia de los maestros, que son asalariados, el personal de apoyo como Miki Spellman son por hora y no recibieron pago mientras las escuelas estaban cerradas. Ella dice que la oportunidad de recuperar esos días perdidos es necesaria.

“Trabajan en varios trabajos y necesitan el dinero”, dijo Spellman. “Así que creo que para ellos es el alquiler, es comida sobre la mesa, está pagando por su automóvil, por lo que es importante”.

El Distrito Escolar Primario de Avondale envió un correo electrónico a los padres el jueves, diciendo que todos los días restantes de liberación temprana se extenderán a días completos. Esos días son 9, 16, 23, 24 y 25 de mayo.