Del 8 al 10 de marzo, la gran celebración en Chandler

Gabriel Limón

El 31 Festival Anual del Avestruz de Cámara de Comercio de Chandler anunció una gran alineación de atracciones y juegos para el festival de tres días que tendrá lugar en Tumbleweed Park, en Chandler del 8 al 10 de marzo.

Los asistentes podrán ver de cerca los avestruces en vivo con una exhibición que destaca datos sobre las aves, su historia en Chandler y oportunidades para tomar fotos divertidas.

“Se brindará a los invitados un espacio para celebrar estas hermosas aves y presenciar el crecimiento que hemos visto en nuestra comunidad ha sido tremendo y estamos emocionados de celebrar todo, desde nuestra rica historia hasta la comunidad de alta tecnología que somos hoy”, dijo Terri Kimble, Presidente de la Cámara de Comercio de Chandler.

El Festival del Avestruz (Ostrich Festival) también contará con nuevas atracciones como Big Bee: Robot Transforming Car, Big Bounce America, BMX Pro Tricks Show y Victoria Circus.

Estas atracciones se unen a los pilares del festival Mango y Dango, Pangea Land of the Dinosaurs Adventure Land con excavaciones de fósiles gratuitas y Dinosaur se reúne y saluda, la tienda STEM de Imaginology con actividades interactivas basadas en STEM para niños de 3 a 12 años, carreras de cerdos, ciencia del profesor Smart Show and Bear Hollow.

El “Turbo” de las atracciones favoritas de los fanáticos volverá a la lista de atracciones del festival. En Turbo, los ciclistas toman un giro de 70 mph al final de un brazo giratorio que los mueve 120 pies en el aire y los envía a la Tierra en un arco que genera fuerzas tres veces más fuertes que la fuerza de la gravedad. El paseo también presenta al revés y acción de giro libre.

Otros juegos incluyen los favoritos del festival como la Noria Gigante, la Rueda del Siglo, Vértigo, Inversión, Nachts 1001, Quazar, Posavasos de Poste de Polo, Wave Swinger, Scooter Gigante y Scrambler, entre muchos otros. El festival también contará con paseos para niños y familias, incluyendo Frog Hopper, Tom Kangaroo, Chopper Hopper, Lolli Swing, Wacky Worm Coaster, Looney Tooter Train y muchos más.

Una lista completa de atracciones y atracciones en el sitio web del Festival del Avestruz en, www.OstrichFestival.com; para obtener más información, comuníquese con Ostrich@slentertainment.com o llame al 480-284-6033.