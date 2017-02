“Me siento agradecido, honrado y un poco abrumado”, aseguró el cineasta.

El cineasta Pedro Almodóvar se convertirá este año en el primer español en presidir el jurado del Festival Internacional de Cannes. Icono del cine español, director de películas emblemáticas como “Tacones lejanos” y “Todo sobre mi madre”, Almodóvar ya fue miembro del jurado del prestigioso festival en 1992, dirigido entonces por el actor Gérard Depardieu. “Me siento agradecido, honrado y un poco abrumado”, dijo Almodóvar en un comunicado publicado este martes por los organizadores del Festival.

El cineasta y guionista, de 67 años, afirmó ser “consciente de la responsabilidad que conlleva ser el presidente del jurado” y esperó “estar a la altura” del certamen, cuya 70ª edición se celebrará entre el 17 y el 28 de mayo. “Solo puedo decir que me entregaré en cuerpo y alma a la tarea”, prometió.

La relación entre Almodóvar y Cannes tiene casi 20 años y está marcada por tantos encuentros como desencuentros. Ninguna de sus cinco películas nominadas a la Palma de Oro logró el máximo galardón.

La última decepción fue el año pasado, con “Julieta”, un drama sobe la pérdida de un ser querido, que no convenció al jurado presidido por el australiano George Miller, que optó por “Yo, Daniel Blake”, del británico Ken Loach. La misma suerte corrieron “Todo sobre mi madre”, “Volver”, “Los abrazos rotos” y “La piel que habito”. Pero Almodóvar sí obtuvo el premio al mejor director por “Todo sobre mi madre” en 1999, y siete años más tarde el galardón al mejor guión y la distinción colectiva a la mejor interpretación femenina por “Volver”. “La mala educación” inauguró además el Festival en 2004, fuera de competición. Y el director apareció en el cartel oficial de la 60ª edición.

“Una larga fidelidad une a Pedro Almodóvar y al Festival”, declararon en el comunicado Pierre Lescure, presidente del certamen, y Thierry Frémaux, delegado general. “El Festival de Cannes homenajea a un gran autor internacional y a una España moderna y libre”, destacaron.

Almodóvar ha construido a lo largo de una carrera de 35 años y una veintena de películas un universo inconfundible, que examina el lado más vulnerable del ser humano, con sus angustias, pasiones y secretos.

Las figuras femeninas son las protagonistas indiscutibles de su filmografía y un elenco de artistas casi intrínsecos le acompaña: Penélope Cruz, Marisa Paredes, Antonio Banderas, Rossy de Palma, Javier Bardem, Javier Cámara, Carmen Maura y Victoria Abril, entre otros. En su obra tampoco faltan los homenajes a maestros como Alfred Hitchcock o Luis Buñuel, el único cineasta español ganador de una Palma de Oro en la historia del festival de Cannes.

Pero su trabajo también ha evolucionado hacia una cierta seriedad, comparada con las películas rocambolescas de sus inicios, convertidos en símbolos de transgresión y de liberación social en la España posfranquista.

Reputado cineasta en el mundo entero, Almodóvar se ha alzado con dos Óscar: el de la mejor película de habla no inglesa por “Todo sobre mi madre” en 2000 y el del mejor guión original por “Hable con ella”, tres años más tarde. La selección oficial del Festival de Cannes y la composición del jurado se darán a conocer a mediados de abril.