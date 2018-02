Por Hugo Laveen

Paradise Valley, AZ. Hay una batalla legal en una casa de Paradise Valley donde el propietario no está contento con su inquilino.

Los vecinos también se han quejado de una colección de alpacas en la propiedad.

La casa fue alquilada a una mujer que, según el dueño real de la casa, solo podía tener un par de gatos, no una granja de alpacas.

Un vecino envió fotos familiares de Arizona de las alpacas en el patio.

El propietario intentó desalojar al inquilino hace un par de años después de un incendio. La mujer que alquila la casa dice que estaba arrendando para comprar.

Durante todo este tiempo, los vecinos tuvieron que lidiar con lo que dicen que es un hedor insoportable.

“Es una granja maloliente. Es una granja mal cuidada. No solo hueles, tienes moscas y tenemos vecinos a los lados y por aquí con las moscas, no puedes sentarte afuera y comer con las moscas aterrizan en su comida “, dijo Robert Backie, un vecino. “No puedes cocinar sin las moscas en tu cocina”.

Los vecinos dijeron que las alpacas fueron removidas en algún momento durante el fin de semana. El propietario volverá a la corte con el inquilino el lunes.