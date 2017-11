Todo el mundo sabe que tener hipertensión de forma continua no favorece al corazón ni a la longevidad.

Pero una nueva investigación sugiere que los altibajos en la presión arterial podrían ser igual de peligrosos para la salud.

“La moraleja de este estudio es que si uno permite que la presión arterial no esté controlada durante cualquier periodo, o nota cambios importantes en la presión arterial entre visitas al médico, el riesgo de accidente cerebrovascular, ataque cardiaco, insuficiencia renal o cardiaca, e incluso de morir, aumenta”, advirtió el autor del estudio, el Dr. Brian Clements, especialista en medicina interna en el Instituto del Corazón del Centro Médico Intermontañas, en Salt Lake City.

Un cardiólogo que revisó los hallazgos no se sorprendió.

“Los cambios en la presión arterial provocan más estrés a las arterias del corazón y del cerebro que una presión arterial constante”, dijo el Dr. Satjit Bhusri, del Hospital Lenox Hill, en la ciudad de Nueva York.

Apuntó que el estudio respalda la idea de que los antihipertensivos se deben tomar de forma continua, no solo cuando la presión arterial parece aumentar.

“Con demasiado frecuencia los pacientes toman sus medicamentos para la presión arterial ‘según sea necesario'”, lamentó Bhusri. “Reforzar que los antihipertensivos no son medicamentos para tomar ‘según sea necesario’ depende del médico, y de hecho el uso de esos medicamentos ‘según sea necesario’ puede hacer más daño que no tomarlos en lo absoluto”.

Los hallazgos fueron presentados el lunes en la reunión anual de la Asociación Americana del Corazón (American Heart Association) en Anaheim, California.

En el estudio, el equipo de Clements evaluó los expedientes médicos de casi 11,000 pacientes. Los investigadores encontraron que aquellos cuya presión arterial sistólica (la cifra superior en una lectura) variaba en hasta 30 o 40 puntos entre visitas al médico eran mucho más propensos a fallecer a lo largo de cinco años de seguimiento que los que tenían cambios menos extremos en la presión arterial.

La presión arterial sistólica normal es de 120 mm Hg, mientras que una lectura de a partir de 130 se considera alta, según unas directrices de la Asociación Americana del Corazón publicadas el lunes.

“La presión arterial es una de esas cifras que animamos a las personas que controlen, ya que es un indicador de la salud del corazón”, enfatizó Clements. Insta a los pacientes “hacer todo lo que puedan para controlar su presión arterial con regularidad”.

Clements aconsejó “comer alimentos saludables, hacer ejercicio con regularidad, y si el médico le ha recetado medicamentos para la presión arterial, asegurarse de tomarlos de forma constante. Porque en cualquier momento en que su presión arterial esté fuera de control, usted tiene un riesgo más alto de lesión o muerte”.

Pero otro cardiólogo que revisó los hallazgos dijo que todavía se podrían necesitar más estudios.

“El resultado de este estudio es interesante, pero no es una conclusión firme”, señaló el Dr. Joseph Diamond, director de cardiología nuclear en el Centro Médico Judío de Long Island en New Hyde Park, Nueva York. Anotó que la presión arterial de las personas con frecuencia fluctúa a lo largo del día.

Además, los expertos anotan que los estudios presentados en reuniones médicas por lo general se consideran preliminares hasta que se publican en una revista revisada por profesionales.

