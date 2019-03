Advierten sobre los impacto negativo si se derogan políticas ambientales

Gabriel Limón

Funcionarios electos de Arizona a nivel federal y estatal, junto con los líderes de la comunidad, se unieron para oponerse a la reversión de los estándares de automóviles limpios de los Estados Unidos por el Administrador de la Agencia de Protección Ambiental (EPA por sus siglas en inglés), Andrew Wheeler y la Administradora Adjunta de la Administración de Seguridad del Tráfico (NHTSA), Heidi King.

Los oradores destacaron cómo los estándares de automóviles limpios, que el gobierno federal finalizó en 2012, protegen a los residentes de Arizona de la contaminación del aire, les ahorran dinero en la bomba y crean empleos innovadores en Arizona y en todo Estados Unidos.

En agosto de 2012, el gobierno federal finalizó un nuevo conjunto de estándares para aumentar la eficiencia del combustible y reducir la contaminación del sector del transporte. Respaldados por fabricantes de automóviles, sindicatos, grupos de seguridad nacional y ambientalistas, estos estándares federales establecen el ahorro de combustible y los estándares de contaminación para los automóviles y camiones nuevos vendidos en los Estados Unidos.

“Los estándares de automóviles limpios son uno de los elementos disuasivos más efectivos para el cambio climático que tenemos en los libros; no podemos permitir que ocurra este retroceso”, dijo el ex alcalde y ahora congresista federal por el Distrito 9 de Arizona, Greg Stanton.

El congresista enfatizó el amplio apoyo público bipartidista para los estándares de automóviles limpios, pues los estadounidenses de todo el país han enviado más de 350 mil comentarios que expresan su oposición a la imprudente reversión del gobierno de Trump.

Incluso frente a los ataques federales contra los estándares de automóviles limpios, los estados cercanos como Colorado y Nuevo México ya están avanzando con soluciones de transporte limpias.

Los oradores notaron cómo fortalecer estos estándares de ahorro de dinero ayudaría a las familias de Arizona a ahorrar un promedio de dos mil 800 dólares en la bomba de gas para 2030 y estimular la innovación en la industria automotriz. Si se mantiene en su lugar, Arizona puede esperar nueve mil 700 nuevos empleos para el 2030.

“Necesitamos políticas que tengan sentido para nuestras comunidades y familias. Proteger el aire que respiran nuestros niños tiene sentido. Ahorrar el dinero de nuestros residentes en la bomba de gasolina tiene sentido. Luchar contra el cambio climático tiene sentido. Deberíamos estar tratando de seguir avanzando y no estar haciendo retroceder los estándares de automóviles limpios”, señaló Reginald Bolding, miembro Casa de Representantes por el Distrito 27.

El tema de la salud pública y la protección de nuestros niños fue un tema en el que cada uno de los funcionarios electos se centró.

“Participo en el Comité de Salud de la Cámara de Representantes de la Legislatura de Arizona y he escuchado a los electores y personas de todo el estado sobre los impactos que la contaminación y la calidad del aire tiene en su salud y bienestar., deberíamos estar haciendo todo lo posible para que nuestro aire sea más limpio y más seguro para nuestros niños, lo que incluye proteger las normas de automóviles limpios de los Estados Unidos”, dijo la Representante Estatal Kelli Butler (LD28).

Los legisladores pidieron a las senadoras de Arizona Martha McSally y Kyrsten Sinema que apoyen los estándares de automóviles limpios, enfatizando cómo ayudan a reducir la contaminación del aire peligrosa en las comunidades de Arizona.

Hacer retroceder estos estándares significaría que habrá más autos sucios en las carreteras de Estados Unidos que contaminan el aire, lo que podría afectar negativamente la salud y el bienestar de los 630 mil niños y adultos que ya padecen asma en Arizona.

“He representado al área del sur de Phoenix durante muchos años, soy senadora estatal, pero también soy madre de niños pequeños que experimentan la mala calidad del aire en nuestra ciudad, especialmente en mi área de la ciudad. No hay razón para revertir estas políticas e insto a los senadores Kyrsten Sinema y Martha McSally a que se opongan a los esfuerzos de la EPA y la NHTSA y les pida que respalden estos estándares de automóviles limpios que ayudarán a reducir la contaminación del aire para todos los arizonenses”, dijo la senadora estatal Rebecca Rios.

El evento concluyó llamando a los senadores McSally y Sinema a instar a la administración de Trump a mantener estos estándares populares y exitosos, que son la política más efectiva que tenemos en los libros para reducir la contaminación de carbono de los vehículos y combatir el cambio climático.

Los legisladores estatales Rebecca Ríos y Reginald Bolding, junto al congresista Greg Stanton en conferencia exigieron mantener controles ambientales en los automóviles.