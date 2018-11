Por Hugo Laveen

Goodyear, AZ.- Una dueña de una casa en Goodyear estaba haciendo recados cuando su sistema de vigilancia de la puerta la alertó de dos hombres en su puerta, mirando a través de las ventanas.

Ocurrió el viernes por la mañana alrededor de las 10:30 de la mañana en el vecindario de Palm Valley.

“Lo revisé y pude ver a dos personas mirando por mis ventanas. Estaba manejando, así que me detuve de inmediato porque estaba temblando y asustada”, dijo Shannon Thompson.

Thompson dijo que llamó a su esposo, quien luego llamó a un vecino para ver si los dos jóvenes intentaban entrar por el patio trasero.

“Nunca tocaron el timbre de la puerta ni tocaron la puerta, sino que no solo miraron por la puerta que tiene una ventana, sino que también miraron por el lateral y comenzaron a señalar dentro de mi casa”, dijo Thompson. ” Sabes que había estado sentada en ese sofá justo allí, 20-25 minutos antes, qué miedo habría sido incluso si hubiera estado en casa y solo estuvieran mirando por la puerta”.

Los hombres finalmente se alejaron, pero momentos después volvieron y uno de ellos se estaba poniendo un guante cuando se acercaba a la puerta.

“Para que suban y luego miren y digan, ‘¡oh no, ellos tienen algo!’ Creo que lo notó porque lo estaba mirando “, dijo Thompson.

El timbre de la puerta se ilumina cuando la cámara está activada. “Están realmente atrevidos de venir a la mitad del día, especialmente para parecer que están entrando por la puerta principal, eso es bastante audaz y descarado”.

Thompson reportó el incidente a la policía de Goodyear, quien le dijo que otro vecino reportó un robo.

La policía de Goodyear no ha confirmado si los dos hombres están conectados a algún asalto en el vecindario.