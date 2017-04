Fuentes militares de Corea del Norte han afirmado este viernes que Pionyang realizará un ataque preventivo contra Washington en caso de que se produzca una provocación militar, económica o política, y que “destrozará sin piedad” a Estados Unidos si este los ataca.

Internacional

Corea del Norte advirtió de una respuesta “despiadada” que no dejará sobrevivientes si hay provocaciones militares o de otro tipo de parte del “insensato” gobierno de Trump.

Así lo afirmó en un comunicado el vocero del Ejército a través de la agencia estatal de noticias KCNA este viernes. El comunicado también expresó que espera que EU “vuelva a sus cabales” para encontrar otra opción.

El comunicado se tituló “Destruiremos sin piedad todas las elecciones provocadoras de Estados Unidos con nuestra respuesta más fuerte”. El comunicado del vocero del personal del Ejército de Corea del Norte afirmó que el gobierno de Trump está en una “histeria militar grave que ha alcanzado una fase peligrosa” que no podía ignorarse más.

Por esta razón, afirma la comunicación, el personal del Ejército de Corea del Norte aclara sus posiciones en tres puntos:

1. Cualquier movimiento militar, económico, político hostil o provocativo de EU contra Corea del Norte será “frustrado a través de la respuesta más fuerte del Ejército y el pueblo” de Corea del Norte.

2. La respuesta de Corea del Norte a EE.UU. y sus “fuerzas vasallas” llegarán “en una forma tan despiadada que no permitirán que los agresores sobrevivan”.

3. Como la actual situación geopolítica es tan “grave”, Estados Unidos debe “volver a sus cabales” y optar por una ‘solución adecuada’ al problema.