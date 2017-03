Por Hugo Laveen

Peoria, AZ.— Los empleados de la escuela secundaria Sunrise Mountain estaban en alerta el martes después de que alguien hizo una amenaza en las redes sociales.

El Distrito Escolar de Peoria envió la siguiente carta a los padres el lunes por la noche:

“Estimados Padres y Guardianes de Sunrise Mountain:

Acabamos de ser conscientes de un Snapchat compartido por uno de nuestros estudiantes que indica que otro snapchatter estaba planeando una amenaza contra una escuela desconocida . Es importante observar que este snapchatter original no identificó una escuela específica . En el momento en que enviamos esto, no se ha hecho ninguna amenaza directa contra la Escuela Secundaria Sunrise Mountain. Aunque no creemos que el campus esté en peligro real, seguimos en estrecho contacto con el Departamento de Policía de Peoria y apreciamos su creciente patrullaje alrededor de la escuela mañana como una precaución adicional.

La seguridad de nuestros estudiantes y personal es nuestra máxima prioridad. Esperamos que este incidente sirva como un recordatorio para todos los estudiantes de que una amenaza o participación en la propagación de rumores de amenazas contra una escuela tiene consecuencias graves.

Hasta el momento las autoridades no han divulgado más información sobre la posible amenaza.