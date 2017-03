El controvertido cartel panorámico de crítica contra Trump, ha provocado cientos de miles de comentarios en ambos sentidos.

Por Hugo Laveen

No obstante estar recibiendo amenazas de muerte, la artista que creó la cartelera cuyas imágenes resumen una dura crítica al Presidente Donald Trump, no acepta dar marcha atrás.

La cartelera panorámica en la que aparece la imagen del jefe de la Casa Blanca, llevando en su solapa la bandera rusa, en medio de nubes que semejan hongos atómicos y signos de dólares que evocan la svástica utilizada por los nazis como distintivo; ha atraído la atención de la gente no sólo en Arizona sino muchos países.

Dado que no se trata de una crítica sutil sino bastante audaz y controversial, ha desatado muchas reacciones tanto a favor como en contra.

La cartelera se encuentra sobre la Avenida Grand, entre 10 y 11 Avenidas (Fillmore y Taylor). Pero también se apoderado de las redes sociales y en Twitter hay millares de comentarios sobre ella.

Su creadora, Karen Fiorito, con sede en Los Ángeles, dijo que a menudo utiliza la pintura para expresar sus opiniones políticas.

“Hay personas que dicen: que ‘es algo ofensivo’, pero las políticas y las personas en el poder de la administración actual, me ofenden”, dijo contrariamente a disculparse.

Fiorito, cuya cuenta de Twitter es @buddhacatpress, twitteó una imagen de la cartelera, el primero de marzo, con los hashtags #WorkInProgess y #ComingSoon, entre otros.

Dijo que el panorámico, que subió el viernes, representa la política y el dinero, la dictadura, la destrucción de nuestro planeta y más.

Parece gritar en silencio, “¡El apocalipsis está cerca!” O tal vez no es tan silenciosamente. Las imágenes que Fiorito eligió son directas y claras. Ella no es una fan del 45o presidente y ella no tiene miedo de mostrarlo.

La artista declaró que su buzón de correo electrónico y las cuentas de las redes sociales estaban inundadas de comentarios – buenos y malos – el sábado por la mañana, menos de 24 horas después de que la cartelera se puso en marcha.

“Ellos quieren que tenga tanto miedo que tema por mi vida, que quite el cartel, que no vuelva a decir nada”, dijo. “Eso no va a suceder”.

Fiorito dijo que la reacción no fue inesperada. Ella lo ha visto con su trabajo anterior, incluyendo carteles sobre George Bush y otra sobvre “Show News” que parodiaba a Fox News en Santa Mónica en 2005.

“Si usted va a hablar y hablar la verdad contra el poder, usted puede tener una reacción violenta,” dijo ella.

La cartelera es propiedad de Beatriz Moore, una amiga de Fiorito.

“Trabajé con Karen Fiorito hace más de 10 años, y ella creó la cartelera contra George W Bush que fue puesta en este mismo sitio entonces”, dijo Moore en Facebook el viernes. “Decidiendo que necesitábamos una cartelera anti-Trump, me puse en contacto con Karen y la contraté para diseñar la señalización actual de la cartelera, que imprimimos e instalamos”.

Moore, que es directora y gerente tanto del Grand Avenue Festival como de Grand Avenue Arts & Preservation, dijo que poseer la cartelera “nos da más libertad para acoger proyectos controvertidos”.

Pero no es sólo el frente de la señal lo que Fiorito, que recibió su Maestría de Artes Libres en grabado, de la Universidad Estatal de Arizona, lo quiere que la gente tiene que ver. Hay otra parte, un mensaje en la parte de atrás. Es la palabra “Unidad” con lenguaje de signos.

Ella planea mantener la pieza por al menos un año, si no hasta el final de la presidencia de Trump.

Su otro proyecto de arte público actual es una serie de 12 carteleras sobre la sequía de California que creó con otro artista. “Got Sequía” ha estado de gira desde 2015.