Cliente molesto porque no le sirvieron salsa picante para sus papas fritas, apuntó con escopeta a una empleada.

Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ.- La policía de Phoenix informó que el 11 de enero, Antonio Alonso Ballesteros, de 18 años, fue a un restaurante McDonald’s cerca de 57th Avenue y Thomas Road.

Recibió una orden de papas fritas, pero supuestamente se molestó por no obtener salsa picante con su orden.

Luego, según informes, Ballesteros entró en la tienda, vertió refrescos sobre la empleada y se fue.

La víctima lo siguió para obtener un número de placa, sin embargo, según testigos, Ballesteros sacó una escopeta de su camioneta, la atoró y apuntó a la víctima y los testigos.

La policía utilizó el video de vigilancia para obtener un número de placa y localizó Ballesteros unos días después.

Ballesteros supuestamente le dijo a la policía que estaba molesto por no comer salsa picante con sus papas fritas.

Afirmó que la empleada iba a servir café en su vehículo, por lo que tomó su escopeta y la encañonó.

Según informes, le dijo a la policía que solo estaba tratando de asustarla.

Ha sido acusado de asalto agravado.