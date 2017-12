Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ. La compañera de habitación de una mujer que según la policía fue asesinada a tiros por su ex, el día de Navidad, está arrojando nueva luz sobre la tragedia.

Lushanya Echeverria dice que el sospechoso Anthony Milan Ross a menudo usaba a los hijos de la pareja para acosar y tomar represalias contra su esposa, Iris Ross.

La policía de Phoenix dice que Milan disparó y mató a Iris el lunes por la tarde mientras huía de él en su apartamento cerca de Highland Avenue y la calle 16.

Los investigadores dicen que también disparó y mató a sus dos hijos, Anora, de 10 meses, y Nigel, de 11, antes de entrar en un tiroteo con oficiales y finalmente rendirse a la policía.

Echeverria dice que una semana antes del tiroteo, Milan envió un mensaje de texto a Iris diciendo que había ocurrido un accidente con los niños antes de realizar un truco telefónico llamado “spoofing” para que pareciera que la policía de Phoenix la llamaba.

“Si no podía alcanzarla, entonces comenzaría a programar números que aparecieran en su identificación de llamadas que eran alarmantes”, dice Echeverría.

Ella dice que días después, Milán comenzó a mostrar una pistola que llevaba en la cadera.

“Cuando [Iris] le preguntó al respecto, su respuesta fue que ahora era una figura pública y no tenía un guardia de seguridad y necesitaba protegerse a sí mismo”, dice Echeverría.

El día de Navidad, Echeverría dice que la familia recibió un texto perturbador de Milán poco después de que Iris se fue para recoger a los niños de su departamento.

“Fue a las 2:50, que recibimos un mensaje suyo que decía que había matado a tiros a Iris y a los niños”, dice Echeverría. “¿Qué tipo de persona pondría una pistola a esos hermosos bebés? Ni siquiera puedo comprenderlo”.

Milán se negó a hablar con la prensa desde la cárcel de Lower Buckeye.