Por Leonardo Reichel Urroz

Laredo, Texas.— Acompañado por su esposa, la periodista y escritora Beatriz Gutiérrez Müller y de la escritora Elena Poniatowska, el dirigente nacional del Movimiento de Renovación Nacional (MORENA), Andrés Manuel López Obrador concluyó la primera etapa de su gira por los Estados Unidos, con la visita a la ciudad de Laredo, Texas, esta semana.

Durante el uso del micrófono, AMLO hizo un recuento histórico de Laredo, la ciudad meas mexicana de los Estados Unidos, fundada por mexicanos desde el periodo colonial, y la que en 1848 se rebeló contra el nuevo gobierno estadounidense, porque sus habitantes querían seguir perteneciendo a México; y ante la negativa del gobierno estadounidense de reconocer su decisión, 17 familias cruzaron el río Bravo para fundar Nuevo Laredo en suelo mexicano.

Recordó también a los combatientes contra la dictadura porfirista, en los albores del siglo XX en Laredo como el doctor Ignacio Martínez, el periodista Paulino Martínez, y el guerrillero Catarino Garza que se levantó en armas 18 años antes que Francisco I. Madero. Recordó a “los hermanos Flores Magón, Camilo Arriaga, Santiago de la Hoz y Juan Sarabia para publicar en Estados Unidos el periódico “Regeneración”. Por aquí pasó Madero cuando salió de la cárcel de San Luis Potosí para reunirse con sus seguidores en San Antonio y organizar desde este lado de la frontera la Revolución Mexicana”.

López Obrador dijo que “Laredo ha sido la ciudad de los encuentros y siempre en esta ciudad ha existido tolerancia y protección para luchadores sociales, periodistas y políticos opositores. Por eso, estamos seguros de que aquí impactará muy poco, no tendrá impacto la estrategia política de Donald Trump contra migrantes y contra mexicanos. De todas maneras, de todas maneras, de todas formas por la solidaridad histórica a la que hice referencia quisimos terminar aquí, en Laredo la primera gira de apoyo a nuestros connacionales”.

En la más antigua frontera texana, López Obrador indicó que “se puede probar que desde hace 30 años, cuando comenzó a aplicarse la llamada política neoliberal, que son privatizaciones, abandono del campo, estancamiento económico, desempleo, desatención a los jóvenes, aumento de la desigualdad social y predominio de la corrupción, por todo eso se originó la actual crisis de inseguridad y de violencia. Esta política que se caracteriza por el saqueo y el pillaje sólo ha dejado tres alternativas a millones de mexicanos: sobrevivir en la economía informal, emigrar a Estados Unidos o tomar el camino de las conductas antisociales”.

AMLO apuntó que mientras millones de mexicanos optaron por emigrar buscando medios honestos de vida, cientos de miles, “sobre todo jóvenes, no tuvieron más alternativa que ingresar a alguna de las modalidades de la criminalidad. Ese es el origen de la crisis de inseguridad y de violencia que ahora padece nuestro país. Con un Estado, un gobierno que se desentendía, no le importaba cumplir con sus obligaciones, cumplir con su deber para con la población, grupos criminales tomaron el control de grandes zonas del territorio nacional, adquirieron un enorme poder económico y llevaron el terror, la extorsión y la muerte”.

Así, dijo el precandidato presidencial mexicano, se inició una nueva oleada de refugiados. “Ya no sólo se exiliaron en Estados Unidos los que buscaban mitigar el hambre y la pobreza, sino también las víctimas del miedo y del terror. En el norte del país, pueblos enteros se vaciaron de habitantes ante el desamparo total frente a la delincuencia. Muchos han tenido que huir, porque no tuvieron otra forma de negarse a ser reclutados por los cárteles. Otros se vieron obligados a escapar después de perder a uno o varios miembros de la familia por la violencia delictiva”.

Tras manejar una serie de cifras sobre la cuantía de inmigrantes que dejaron el país en los últimos años, a las que el mismo consideró no del todo confiables, dijo que lo que más indigna es que los gobiernos corruptos neoliberales y las élites del poder ni siquiera aceptan que la pobreza y la falta de oportunidades de empleo y de bienestar originaron el presente estallido de odio y resentimiento. No son capaces ni siquiera de aceptar que fue por la política de saqueo, de pillaje, por el abandono al campo, por dejar sin opciones a los jóvenes, por cancelar el futuro de los jóvenes cómo se originó esta terrible descomposición social y se desató la inseguridad y la violencia”.

Ellos, tampoco tienen interés de atender las causas del problema, “no quieren cambiar la política económica, es increíble que a pesar del sufrimiento del pueblo de que están destruyendo al país, insisten en mantener la misma política antipopular y entreguista, quieren sostener a como dé lugar el régimen de corrupción, parece que no tienen llenadera, no quieren dejar de robar, no aceptan que ha sido por eso que se desató la inseguridad y la violencia en nuestro país”.

Nosotros —señaló— sostenemos que: primero, se debe enfrentar el principal problema de México, la corrupción, tenemos que acabar con la corrupción de arriba para abajo, limpiar de corrupción al gobierno: y segundo: “el cumplimiento efectivo de los derechos constitucionales, el derecho al trabajo, el derecho a un salario justo, el derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, al deporte y a la cultura, ese es el camino”.

Tras detallar nuevamente sus proyectos de gobierno, AMLO dijo que mientras llega ese cambio, no dejaremos solos, a nuestros paisanos y a los migrantes del mundo. “Continuaremos denunciando al presidente Donald Trump en organizaciones internacionales por desatar una campaña de odio contra mexicanos y contra extranjeros; yo espero que vaya a cambiar de parecer, porque no le está resultando su estrategia en contra de migrantes. Les funcionó para llegar a la presidencia, porque explotó mucho el nacionalismo a ultranza, y la inconformidad que hay también en sectores de Estados Unidos por la crisis. El pueblo estadounidense es un pueblo inteligente se está dando cuenta y ya por eso (esa estrategia) no le va a servir para mantenerse en el gobierno y mucho menos para reelegirse, por eso se van a tener que dar los cambios aquí en Estados Unidos”.