Ixmiquilpan, Hidalgo.— Andrés Manuel López Obrador anunció que mañana se reunirá con hombres y mujeres del Consejo Mexicano de Negocios, donde les informará de manera directa lo que se hará en el gobierno y le responderá sobre sus dudas para que no haya malos entendidos.

“Lo mejor es que haya diálogo y yo acepté la invitación”, expresó al comentar que después se irá de gira por municipios de Tlaxcala y Jalapa, Veracruz, pero primero irá a la reunión para informar.

“Somos libres, nosotros estamos luchando para que haya en México una auténtica democracia, no estamos construyendo una dictadura, y en la democracia es válido el que haya diferencias, se tiene que garantizar del derecho a disentir, el derecho a la crítica”, sostuvo.

Profundizó que bueno que no se piense igual, es decir, que bueno que se tienen puntos de vista diferentes, porque eso es la democracia, es pluralidad, no es pensamiento único.

“Si ellos tienen otra manera de ver el desarrollo o los problemas de México, los grandes problemas de México y sus soluciones, pues que bien, yo tengo ya un diagnóstico de lo que le pasa al país y que es lo que se necesita, cual es el remedio”, expuso.

Indicó que va a informar y que escuchará sus puntos de vista, que haya comunicación, mensajes de ida y vuelta.

A la pregunta de los reporteros qué si no prevé un encuentro complicado donde va a estar X. González, Baillères, Alejandro Ramírez, López Obrador respondió que cuál es el problema, nada, “somos libres al momento que ellos expongan sus motivos, sus razones, yo voy a dar respuesta”.

Manifestó que está convencido que el principal problema de México es la corrupción, y saben que es perseverante.

“Yo voy en un plan de conciliación, yo siempre extiendo mi mano franca, yo no odio a nadie, yo lo que creo es que hace falta un cambio verdadero, una transformación y que se debe de acabar la corrupción y que se debe de acabar la impunidad”, explicó.

Manifestó que en México hay mucha desigualdad económica y social, mucha pobreza, entonces se necesita un cambio, porque el PRI y el PAN representan lo mismo y han hundido al país.

A la pregunta de los reporteros qué si le piden que se disculpen por llamarlo traficante de influencias, el candidato presidencial comentó que tiene pruebas de lo que ha dicho, porque no acusa sin pruebas.

Sobre si cuidará su cartera con la reunión de los hombres de negocios, López Obrador dijo que la cuidó en el debate, porque tiene que cuidar la cartera, “aquí la traigo”.

A la pregunta de los reporteros sobre cómo le hará para que los empresarios acepten los resultados del primero de julio, Andrés Manuel López Obrador observó que todos los ciudadanos van a tener que aceptar los resultados.

Sobre que las amenazas que saldrán capitales del país, el candidato a la Presidencia de República indicó que eso no funciona.

“Los que manejan el mercado financiero son muy inteligentes, saben que va a crecer la economía con nosotros, va a haber más confianza, porque se va a acabar con la corrupción”, aseguró.

Expresó que está contento, porque salió una encuesta en El Financiero y está arriba, ya que hay una tendencia a la alza, está muy bien.

En otro tema, López Obrador mencionó que no le quieren prestar el Zócalo, pero se están viendo otros espacios, será un festejo anticipado. Este día, dijo, se exploran posibilidades y se comprometió a que mañana podrá decirles dónde será el acto de cierre de campaña.

A la pregunta de los reporteros sobre si no le afectan los bloqueos de la CNTE en la Ciudad de México, López Obrador comentó que es un asunto que maneja Meade, pero no se meterá en eso, amor y paz.

Sobre si en un eventual gobierno, ¿si dejaría que se hicieran todos estos bloqueos? El candidato a la Presidencia de la República dijo: “amor y paz”.

A la pregunta de los reporteros sobre si le volvería a ofrecer la dirección de Petróleos Mexicanos a Cuauhtémoc Cárdenas o a quién, el candidato a la Presidencia de México mencionó que todavía no resuelve ese tema y agregó el ingeniero no está buscando cargos.

López Obrador informó que sostuvo una muy buena reunión con la presidenta de la organización Causa Común, María Elena Morera Mitre sobre la defensa de los derechos humanos, se garantice la seguridad y no haya violencia en el país, y fue muy buena la reunión.

En Ixmilquilpan, Hidalgo, el candidato por la coalición “Juntos haremos historia” por Presidencia de México manifestó que está muy bien y dio a conocer que hoy aparece una nueva encuesta en el periódico El Financiero en donde está 26 puntos arriba.

“Nosotros traemos una intención del voto del 50 por ciento, el segundo lugar 24 por ciento, es el doble, dos a uno y ya faltan 27 días para la elección del primero de julio, de ese día histórico”, detalló.

Reafirmó sus compromisos y agregó: “vamos a entender a todos, vamos a escuchar a todos, vamos a respetar a todos, pero le vamos a dar preferencia a la gente humilde, Por el bien de todos, Primero los pobres”.

Y citó a José Martí: “Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar, el arroyo de la sierra me complace más que el mar”.

Pidió tener confianza, porque no les va a fallar, no va a quedarles mal, ni se decepcionará, tiene tres principios que lo guían: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México y se llevará a cabo la cuarta transformación de la vida pública de México, sin violencia, de manera pacífica.

“Ahora nosotros tenemos la dicha enorme de que fuimos construyendo este movimiento con mucho esfuerzo, con mucha perseverancia, desde hace años y ahora ya hay condiciones para llevar a cabo la transformación de manera pacífica, ordenada”, expresó.

Indicó que el cambio será pacífico, pero eso no va a significar que va a ser superficial, que va a ser por encimita, que va a ser nada más maquillaje, no, va a ser una transformación pacífica, ordenada, pero profunda al igual de profunda como fueron: La Independencia, La Reforma y la Revolución.

En Ixmiquilpan y en Actopan, Hidalgo, Andrés Manuel López Obrador estuvo acompañado por el próximo secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, quien está consciente de que los jóvenes tengan trabajo y estudio, se abrirá la normal “el Mexe” y tan luego se triunfe se cancelará la llamada reforma educativa.

Comentó que se pondrá de acuerdo con maestros, padres de familia, expertos, pedagogos para llevar a cabo un plan para mejorar la calidad de la enseñanza sin afectar los derechos laborales del magisterio, no solo será educación formal, sino se contratará a los jóvenes desempleados para que sea aprendices en comercios y empresas.

“No quedará ni un joven sin estudios, ni trabajo y lo resumo: becarios sí, sicarios no”, explicó.

Informó que antes de tomar posesión, regresará como presidente electo para traer el programa de desarrollo para todas las comunidades del Valle del Mezquital, para decir cuánto se invertirá en las actividades productivas, infraestructura y desarrollo social por pueblo, comunidad y municipio.

Adelantó que irán para hacer censos e incluyan todas las comunidades y los pueblos, después cada seis meses visitará Hidalgo para que se cumpla el plan, porque no habrá divorcio con el pueblo, será gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo.

Pidió la unidad de los ciudadanos del Valle del Mezquital, Ixmiquilpan, de los pueblos, aquí no está el problema, el problema está arriba, aplastan a todos por parejo y dijo es una mafia, son 100 los que se creen amos y señores de México, ya ni siquiera viven el país están por temporada.

“Ahora están acá, porque están nerviosos, porque ya saben que ya van a dejar de robar, porque no tienen llenadera y ya van a perder el privilegio de mandar, entonces ahora están aquí, pero se van, el problema es para el pueblo de México, sin distinción de partido”, explicó.

Expresó que hay que decir a todos que vengan para hacer la transformación de México y una vez que se logré, se consuma la transformación, quien quiera se podrá ir a sus partidos a perder el tiempo, pero ahora la patria es primero, unidad de todo el pueblo, quien quiera puesto que se vaya al mercado.

Pidió orientar a la gente para no vender su voto, porque cada vez que son elecciones empieza la repartidera de dinero, despensas, frijol con gorgojo y preguntó a los hidalguenses cómo van a vender sus votos por una migaja, eso que dan es pan para hoy, pero hambre para mañana.

“Hay que decirle a la gente que no se lucha por migajas, se está luchando por justicia”, indicó al decir que se le apoyará a los indígenas de México, quienes han sido marginados, explotados.

Andrés Manuel López Obrador llamó a votar parejo por los candidatos de MORENA.

En Actopan, Hidalgo, el candidato a la Presidencia de México indicó que no le fallará a los ciudadanos, porque se someterá a la mitad del sexenio a la revocación del mandato y está seguro que pasará esa prueba para terminar el sexenio, solo serán seis años, porque es sufragio efectivo, no reelección.

Con seis años, afirmó, sentará las bases para la transformación de México, desde el principio cambiarán las cosas, porque se dará un combate directo a la corrupción, se acabará la robadera y no permitirá la corrupción, aunque se trate de quien sea, aunque se trate de amigos, de compañeros que vienen luchando desde hace años o aunque se trate de sus familiares, la patria es primero.

Comentó que Esteban Moctezuma tomó nota de que se aumentarán los sueldos de los maestros, habrá becas para los jóvenes no se queden sin estudiar, que se hará un acuerdo con profesores, padres de familia, para que se haga un plan educativo sin afectar a los maestros y que se cancela la mal llamada reforma educativa.

Agregó que el próximo secretario de Educación Pública tomó nota de que se mejore la educación y las instalaciones educativas, porque las aulas están en el abandono, así como a principios del 2019 reabrir “El Mexe”.