Por Hugo Laveen

Mesa, AZ. Una anciana de Mesa presentó una demanda el jueves contra dos oficiales y el Departamento de Policía, por lesiones que le fueron producidas debido al excesivo uso de fuerza empleado por los oficiales.

Virginia Archer alega en la demanda presentada ante el tribunal federal que fue arrestada ilegalmente y sometida a “fuerza excesiva, brutal y completamente innecesaria” por agentes de la policía de Mesa que fueron a su casa en febrero pasado para verificar la seguridad de su nieto.

La denuncia nombra a los oficiales Christopher Orr y David Grimm, así como al departamento y busca daños punitivos y compensatorios no especificados.

El oficial de relaciones con los medios Steve Berry dijo que el departamento no podía hacer comentarios porque el caso involucra un litigio pendiente, y dijo que los oficiales no estarían disponibles para hacer comentarios.

El oficial Nikolas Rasheta, otro portavoz del departamento, dijo que la investigación interna del encuentro permanece abierta y está por concluir.

La familia de Archer se quejó de que la mujer de 84 años sufrió contusiones severas después del encuentro que comenzó cuando la policía de Mesa respondió una llamada sobre un suicida con una pistola. Las fotografías que su nieta Ashlee Hahn tomó de su cara y brazos magullados posteriormente fueron publicadas en Internet.

La policía dijo en ese momento que la mujer resultó herida cuando trataban de mantenerla a salvo del hombre y lanzó una investigación interna.

Archer dijo el miércoles por la noche que estaba enferma en la cama cuando los agentes vinieron a ver cómo estaba su nieto e insistió en que saliera porque creían que había un arma dentro de la casa. La demanda no indica si el nieto fue acusado de nada, pero dice que Orr citó a Archer por obstrucción a la justicia, un cargo que un fiscal desestimó más tarde.

Archer dijo que llovía cuando salió a la calle en pijama para hablar con los oficiales, y uno la agarró del brazo y la tiró al suelo. Ella dijo que también estaba esposada innecesariamente. “Nadie me ha lastimado tan mal como lo hizo”, dijo Archer. “Te asusta tanto que no quieras abrir la puerta de tu casa o llamar a la policía otra vez”.

La demanda alega que Orr dañó a Archer y Grimm no intervino. Dice que los oficiales más tarde intentaron justificar sus acciones argumentando que la mujer estaba siendo combativa y no siguiendo instrucciones. Dice que el departamento no tomó medidas contra los oficiales.