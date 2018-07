Por Hugo Laveen

Fountain Hills, AZ. Una mujer de 92 años mató a tiros a su hijo de 72 años, porque quería meterla en un asilo de vida asistida, según la Oficina del Sheriff del condado de Maricopa.

En lo que MCSO describió como un “extraño giro de los acontecimientos”, Anna Mae Blessing enfrenta acusaciones de asesinato en primer grado, asalto agravado con un arma mortal y secuestro.

Los representantes fueron llamados a la casa de Blessing en Fountain Hills alrededor de las 10 de la mañana del lunes.

“De acuerdo con las declaraciones proporcionadas por el sospechoso Blessing y recibidas por los detectives, ella había estado contemplando durante varios días las intenciones de su hijo de colocarla en un centro de vida asistida”, explicó un comunicado de prensa de MCSO.”Blessing recuperó dos pistolas y las escondió en los bolsillos de su túnica luego confrontó a su hijo en su habitación”.

MCSO dijo que le disparó a su hijo dos veces antes de dispararle a su novia de 57 años.

Mientras luchaba con esa mujer, cuyo nombre no se ha divulgado, Blessing perdió el control del arma. Pero ella todavía tenía la segunda pistola. “Blessing sacó la segunda pistola e intentó apuntarle a la novia, quien logro arrebatársela”, según MCSO.

La novia es quien llamó a MCSO.

Ella le dijo a los agentes que su novio y su madre habían estado viviendo en su casa de Fountain Hills durante varios meses.

Cuando los agentes llegaron a la escena, ordenaron que Blessing saliera, pero se encontraron con el silencio. “A medida que los agentes continuaron despejando la residencia, localizaron a [Blessing] sentada en un sillón reclinable dentro de su habitación [y ella] siguió desobedeciendo órdenes”, según el oficial que la arrestó.

“Como el sospechoso estaba siendo escoltado desde la residencia, ella hizo una declaración espontánea en el sentido de ‘Me quitó la vida, así que me llevo la suya'”, dicen documentos judiciales. “(Más tarde se determinó durante una entrevista con la sospechosa, que ella creía que su vida estaba siendo tomada como resultado de su hijo … y su novia … tratando de ubicarla en un centro de vida asistida)”.

Según la causa probable de la declaración de arresto, Blessing “tenía la intención de suicidarse, pero no tenía armas de fuego adicionales”.

Al hablar con Blessing, los investigadores se enteraron de que había tenido las dos armas, un revólver y una pistola calibre .25, desde la década de 1970. La primera que dijo compró en una tienda de armas; el segundo le fue dado por su esposo antes de morir. También dijo a los diputados que la última vez que disparó una de las armas fue en los años 70s.

“La sospechosa declaró que almacenó las dos pistolas en el suelo, debajo de un estante en su dormitorio”, según documentos judiciales.

“A la sospechosa se le preguntó qué cree que debería pasarle, y ella respondió que debería ser ‘puesta a dormir’ como resultado de sus acciones”, escribió el adjunto en la declaración de causa probable.

“Esto es definitivamente extraño”, dijo el sargento Bryant Vanegas de MCSO. “Hay muchas circunstancias que lo rodean, por supuesto, pero definitivamente es algo que no se ve todos los días y es muy desafortunado que haya tenido lugar”.

“Siempre es preocupante cuando los problemas internos escalan a violencia o resultados trágicos”, dijo el alguacil Paul Penzone en un comunicado. “A menudo están aislados y no son predecibles ni prevenibles”.

Según los documentos judiciales, hubo un historial de violencia doméstica entre Blessing y su hijo, que incluyó al menos un incidente en el que la policía respondió. “No sé los incidentes, pero sé que ya hemos respondido antes”, dijo Vanegas.

Un juez estableció una fianza con apariencia de solo efectivo para Blessing por la cantidad de $500,000 y programó una conferencia de estado y una audiencia preliminar para más adelante este mes.