Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ. Los dolores de cabeza en el aeropuerto son fáciles de conseguir, pero el viaje de una mujer de Europa a Phoenix dio un giro agradable cuando un extraño intervino para ayudarla en su hora de necesidad.

Delilah Cassidy, una recién graduada de ASU, dijo que desconocía que American Airlines cobra $50 por equipaje de mano y comenzó a llorar cuando los empleados de la aerolínea en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles se negaron a tomar su dinero porque solo aceptan tarjetas de crédito o débito.

Cuando una devastada Cassidy le rogó a los trabajadores de la venta de boletos que no le hicieran perder su vuelo, un caballero se le acercó y le ofreció pagar su tarifa de equipaje. Inicialmente negó su oferta, pero él no respondió “no” a la respuesta y simplemente entregó su tarjeta al empleado del mostrador de boletos.

No fue hasta después de que Delilah abordó el avión que se dio cuenta de que su “ángel”, como ella lo llamó, no es otro que el alero de los Cardenales de Arizona, Jermaine Gresham.

Cassidy tuiteó su experiencia, que obtuvo miles de retweets y atención nacional.

“Dije: ‘Me sorprende que me hayas ayudado con mi camisa de los Bears’. Y él dijo: ‘Awe, no, no tengo nada en contra de los fanáticos de los Bears o los Bears’. Y él dijo: ‘Sabes que si fuera yo en el aeropuerto, me gustaría que alguien lo hiciera por mí’ “, relató Cassidy.

Cassidy dijo que Gresham no aceptaría su dinero en efectivo como pago y solo le pidió que lo “paguen”.

Si bien muchas de las reacciones a la historia de Twitter de Cassidy fueron quejas sobre las tarifas de equipaje de American Airlines, la mayoría fueron personas inspiradas y felices de escuchar sobre el acto de bondad de un extraño.