En momentos que el motor de nuestro automóvil necesita alguna reparación mayor se nos viene a la mente términos como “anillar el motor” o “overhauliar el motor” (debería decirse reparación completa de motor), pero será acaso que según el presupuesto que tengamos podemos acomodarnos a escoger alguna de estas dos opciones.

En muchas ocasiones donde existe un rendimiento pobre del motor acompañado de un consumo elevado de aceite las opciones para corregir el problema se reducen a anillar el motor o hacerle una reparación completa, existen diferencias entre estos dos procedimientos que harán que el precio final entre repuestos y mano de obra sea considerablemente diferente.

Anillar el motor por lo general llevara menos trabajo y menos repuestos que hacerle una reparación completa, esto hace que muchos propietarios de vehículos se inclinen por anillar, sin embargo, ¿puede ser tan fácil como escoger según el presupuesto que tengamos?

Pues no, no están fácil como solo decir “anillar”, aun si el presupuesto es reducido la decisión de solo anillar no dependerá jamás de la cantidad de dinero que tengamos para dicha reparación, tomar la decisión de anillar o hacerle una reparación de motor completa será algo por definir después de haber quitado la cabeza y pistones y tener una valoración de las tolerancias existentes entre pistones y cilindros.

De esta forma la persona que sin desarmar diga que con una “anillada” se va el consumo de aceite y se recupera la potencia esta cometiendo el primer error, como hemos escrito anteriormente los pistones y anillos se rozan entre si contra el cilindro, para que no exista un desgaste prematuro se ubica entre ellos una película de aceite que los protege, entre pistones, anillos y cilindros deben existir tolerancias mínimas que nos aseguren un sello casi hermético entre ellos, a fin de que cuando el pistón sube en el tiempo de compresión no existan fugas de aire que provoquen una baja en la cantidad de aire/combustible comprimido.

Mayor cantidad de aire y combustible en el cilindro es igual a mayor potencia.

Fugas por anillos es igual a menor cantidad de aire y combustible en compresión y esto igual a menor potencia.

La fugas se producen al aumentar las tolerancias o espacios libres existentes entre pistones, anillos y cilindros.

Siempre se usara un micrómetro para medir el diámetro interno del cilindro, este será el dato primordial que usaremos para definir si los parámetros existentes en el cilindro permiten de alguna forma solo la renovación de los anillos, si no existe ovalo en el cilindro y el desgate que presenta esta dentro de los parámetros máximo-mínimo definidos por el fabricante se pueden renovar solo los anillos.

En muchos otros casos al medir el cilindro en diferentes puntos encontraremos diferencias que sobrepasaran los limites permitidos en cuyo caso solo los anillos ya no serán suficientes, cuando los cilindros presentan desgastes excesivos o diferentes en distintos puntos de su área el solo implementar anillos será un desperdicio de dinero y tiempo, además que muy posiblemente el estado del motor con anillos nuevos será peor que cuando tenia los anillos viejos, el consumo de aceite podrá ser aun mayor que antes y el rendimiento del motor podrá ser aun menor.

Antes de tomar la decisión de anillar debemos verificar el desgaste existente en cilindros y aun en pistones y compararlos con los que determina la fabrica como un máximo-mínimo, esta será la información necesaria para determinar si solo anillamos, en cuyo caso contrario estaremos obligados a buscar cilindros, pistones y anillos nuevos, y consecuentemente verificar el estado del cigüeñal, bomba de aceite, distribución de motor, bomba de agua, y la valoración completa de la cabeza.

De esta forma la decisión de anillar no depende de lo que creamos conveniente, mas bien dependerá de los parámetros existentes en el motor los cuales nos indicaran siempre la opción correcta.

