Nacional

Las compañías estadounidenses están reconsiderando sus inversiones y contratos con la industria de las armas de fuego y especialmente con su agrupación representante, la National Rifle Association, luego de la más reciente masacre escolar.

Las peticiones circulan en línea contra las compañías que ofrecen descuentos a miembros de la NRA en su sitio web. #BoycottNRA (boicotea a la NRA) es tendencia en Twitter.

Miembros de la NRA pueden gozar de ofertas por parte de compañías que se publicitan en el sitio web de la asociación, y que abarcan desde compañías de seguros hasta tiendas de vinos. Por segundo día consecutivo, las compañías enlistadas en el sitio han cortado lazos con la NRA mientras ésta se resiste a la petición de mayores restricciones a la compra de armas.

La aseguradora MetLife Inc. eliminó su programa de descuentos con la NRA el viernes. La compañía de software Symantec Corp., que desarrolla la tecnología Norton Antivirus, hizo lo mismo.

Esas deserciones llegaron un día después de que la compañía de renta de autos Enterprise Holdings, propietaria de las marcas Alamo y National, dijo que eliminaría los descuentos a miembros de la NRA. El First National Bank de Omaha, uno de los bancos privados más grandes del país, anunció que no renovaría las tarjetas de crédito Visa con la marca NRA.

Wayne LaPierre, vicepresidente ejecutivo de la NRA, denunció esta semana en la Conferencia de Acción Política Conservadora, que aquellos que piden mayores restricciones a las ventas de armas están manipulando la masacre para fines políticos.

“La maldad merodea entre nosotros y Dios nos proteja si no endurecemos la seguridad en nuestras escuelas y protegemos a nuestros hijos”, dijo el jueves LaPierre. “Esa idea de algunos, de que la seguridad armada nos hace menos seguros es totalmente ridícula”.

El presidente Donald Trump se ha alineado con la NRA, indicando que algunos maestros podrían esta armados para que le disparen al atacante.