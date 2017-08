Los investigadores afirman que los inhibidores de la bomba de protones, como Nexium o Prilosec, no se vinculan con la demencia.

Salud

Unos antiácidos de uso común llamados inhibidores de la bomba de protones no parecen aumentar el riesgo de enfermedad de Alzheimer, según un nuevo estudio.

Prilosec, Nexium y Prevacid son inhibidores de la bomba de protones de uso habitual.

Dos estudios anteriores reportaron un riesgo más alto de demencia en las personas que tomaban los fármacos, que son de uso común en los adultos mayores. Los inhibidores de la bomba de protones funcionan al reducir la producción de ácido estomacal.

Pero este nuevo estudio encontró que el uso de los medicamentos no se asociaba con un aumento en el riesgo de Alzheimer, incluso entre los que tomaban una dosis más alta o usaban los fármacos durante más de tres años.

Los hallazgos provienen de un análisis de datos de Finlandia de casi 71,000 pacientes de enfermedad de Alzheimer y de casi 283,000 personas sin la enfermedad.

El estudio muestra que la gente no debe evitar los fármacos por el temor de desarrollar Alzheimer, dijeron los investigadores de la Universidad del Este de Finlandia, dirigidos por Heidi Taipale, investigadora postdoctoral.

Pero el uso a largo plazo se debe sopesar con cuidado, porque se ha vinculado con una reducción en la absorción del calcio y de la vitamina B12 y con infecciones intestinales graves, señalaron los autores del estudio en un comunicado de prensa de la universidad.

Los investigadores dijeron que más de un tercio de las personas mayores utilizan inhibidores de la bomba de protones.

El estudio aparece en una edición reciente de la revista American Journal of Gastroenterology.

FUENTE: University of Eastern Finland