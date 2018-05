Por Hugo Laveen

Peoria, AZ. Los anuarios escolares a menudo enumeran los estudiantes que votaron con mayor probabilidad de tener éxito, el mejor atleta o el más popular. Pero el anuario 2017-2018 de la Sonoran Science Academy en Peoria acaba de identificar a un estudiante como el más probable para convertirse en terrorista.

Bree Brown es uno de varios padres que no podía creer lo que estaba en el anuario: un niño de octavo grado votó “lo más probable es que bombardee a los EE. UU.”

“En el momento en que lo abrí, mi corazón se hundió”, dijo Brown. “Pensé en cómo pasó esto a la administración. No puedo imaginarme etiquetar a un niño, básicamente un terrorista de nuestro país. Es horrible”.

El anuario fue enviado a casa con los estudiantes hace unos días y no pasó mucho tiempo para que estallara la controversia.

Brown detectó una serie de comentarios cuestionables en la anual de la escuela chárter K-8.

Una niña fue elegida como la más probable para robar comida para las pandillas.

El recuerdo favorito de otro estudiante era cuando alguien era apuñalado con un lápiz.

Pero nada comparado con la indignación por el chico que tiene más probabilidades de convertirse en terrorista.

“Hay niños que (sic) están a cargo del anuario, supervisados por un maestro, por lo que si no fue captado por un maestro que está (sic) a cargo del club, ¿por qué no fue capturado por alguien más arriba? en la administración? ” Brown preguntó. “Eso es algo que realmente me gustaría saber”.

El vocero de la Sonoran Science Academy, Matt Benson, dijo que nunca hubo ningún voto en la clase sobre las mejores y peores categorías.

Los estudiantes de octavo grado completaron un formulario de anuario y se les permitió escribir cualquier declaración que quisieran colocar junto a su fotografía, dijo Benson.

Este estudiante de octavo grado aparentemente pensó que sería gracioso si dijera que era más probable que bombardeara los Estados Unidos.

“Como padre, me gustaría respuestas”, dijo Brown. “Me gustaría ver los pasos que tomarán en el futuro para evitar que esto vuelva a ocurrir”.

La directora de Sonoran Science Academy, Deb Hofmeier, dio a conocer esta declaración:

“El viernes por la noche, me di cuenta de una entrada inapropiada incluida en el anuario 2017-18 en la que un alumno se autodesignaba ‘Votado como el más propenso a bombardear a los Estados Unidos’. Para ser claros, no hubo votación de la clase. Cada estudiante auto-seleccionó un superlativo para sí mismo.

“Después de hablar con el alumno y los padres del alumno, es evidente que el comentario fue un intento equivocado de humor. No hubo absolutamente ninguna intención maliciosa por parte del alumno.

“De todos modos, todo nuestro equipo administrativo toma esto en serio. El comentario debería haber sido capturado y eliminado durante el proceso de edición antes de que se publicara el anuario.

“Nuestra escuela está investigando cómo ocurrió este incidente y ya ha tomado medidas disciplinarias contra el asesor de la facultad a cargo del anuario.

“En el futuro, vamos a establecer un proceso de revisión más estricto para garantizar que esto no vuelva a ocurrir.

“Mientras tanto, hemos contactado a cada una de nuestras familias de Sonoran Science Academy-Peoria para expresar nuestro profundo pesar por este incidente. También estamos recolectando anuarios de estudiantes que ya los recibieron, y tendremos un nuevo lote editado impreso y distribuido sin costo adicional para las familias.

“En nombre de Sonoran Science Academy-Peoria, me disculpo por cualquier inconveniente y por la situación general, que no refleja con precisión a nuestros estudiantes, la misión de la escuela o los valores que compartimos con nuestras familias y la comunidad”.