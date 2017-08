El ex alguacil del condado de Maricopa, tras recibir el perdón de Trump dijo que volvería a la política.

Por Hugo Laveen

Tranquilo tras su perdón presidencial, un envalentonado Joe Arpaio se volvió contra sus críticos el lunes, mientras sus abogados acudieron a la Corte para pedir a la juez Susan Bolton la anulación de su condena de culpabilidad por haber incumplido con la órden de un juez de detener sus redadas contra los inmigrantes indocumentados, en un caso en el que se aplicó perfil racial.

El ex sheriff de Arizona en un tono desafiante insistió en que “no hizo nada malo” y cuestionó si su juez era justo. Sus comentarios se produjeron cuando el presidente Donald Trump tomó una postura similar al defender su perdón del viernes al ex alguacil, culpando a la administración Obama por los problemas de Arpaio y llamándolo un “patriota” que luchó contra la inmigración ilegal.

“Pienso que lo trataron injustamente de manera increible”, dijo Trump.

Arpaio llamó a la juez de distrito Susan Bolton sesgada y cuestionó el creciente número de críticos en todo Estados Unidos que denunciaron su perdón como una recompensa política por haber sido uno de los primeros partidarios de la campaña de Trump.

“¿Por qué están hablando hasta este momento? He sido sheriff durante 24 años. ¿Están saliendo en mi contra por un juez parcial?” dijo Arpaio en una entrevista telefónica.

Arpaio, quien fue votado fuera del cargo el año pasado, declinó explicar cómo cree que el juez actuó injustamente contra él, diciendo solamente que “todo está documentado – el prejuicio y todo lo demás”.

No sólo el perdón borraría su condena por desacato al juicio, sino que también daría nueva vida a un político que abandonó el cargo tras años de escándalos por un veredicto racial, cientos de denuncias de delitos sexuales que no fueron investigadas adecuadamente y por haber acumulando $141 Millones en costos financiados por los contribuyentes para defenderlo en demandas judiciales. Fue derrotado en las elecciones de noviembre por un demócrata en el muy republicano condado de Maricopa.

Ahora, está hablando de volver a la política y lanzarse contra sus críticos.

Arpaio fue hallado culpable hace cuatro semanas del delito de desacato por desafiar una orden de 2011 de que dejara de hacer redadas la inmigración. Él prolongó las redadas durante 17 meses, lo que llevó a Bolton a encontrarlo culpable en un fallo de 14 páginas emitido el 31 de julio.

Bolton citó entrevistas de televisión y comunicados de prensa en los que el sheriff hizo comentarios sobre mantener las redadas, aunque sabía que ya no se le permitían. “El acusado no sólo renunció a la responsabilidad, sino que anunció al mundo ya sus subordinados que iba a continuar sus negocios como siempre, sin importar quién dijera lo contrario”, escribió Bolton.

Al igual que Trump, Arpaio tiene una historia de sparring con jueces. Fue acusado de investigar al juez que presidió el caso de perfil racial. También hizo un caso de soborno ahora desacreditado contra un juez del condado que había fallado en su contra en 2009.

Los abogados de Arpaio le pidieron a Bolton el lunes que rechazara el fallo que detallaba la condena en su contra. El abogado de Arpaio, Jack Wilenchik, dijo que la solicitud tiene por objeto limpiar su nombre y prohibir su uso en futuros casos judiciales como ejemplo de un acto anterior.

Jeffrey Crouch, profesor de política en la Universidad Americana que ha escrito un libro sobre indultos presidenciales, dijo que la última solicitud de Arpaio es inusual. “El perdón en sí mismo suele ser la última palabra en un caso”, dijo Crouch.

Cecillia Wang, una abogada que ayudó a ganar el veredicto de discriminación racial contra Arpaio, dijo que la solicitud del abogado era escandalosa. “Trump puede estar librando a Arpaio de ir a la cárcel por tiempo, pero no puede cambiar la historia o borrar la medida de justicia que las conclusiones de la corte representan”, dijo Wang.

No se presentaron solicitudes legales al expediente judicial después del último perdón presidencial de un político de Arizona, el ex gobernador Fife Symington, quien recibió clemencia del presidente Bill Clinton en 2001.

Arpaio dijo que había jurado la política después de su aplastante derrota el año pasado contra el demócrata Paul Penzone. Desde el perdón del viernes, Arpaio dijo que volverá a la política después de que un gran número de partidarios le han pedido que vuelva a correr.

Dijo que aún no ha decidido si su futura participación política consistirá en postularse de nuevo a la oficina o convertirse en un regular en el circuito parlamentario del Partido Republicano.

-No he decidido -dijo Arpaio-. Pero no me he ido.